Информационно-аналитическое агентство

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    • Контейнерооборот Южного региона РФ

    10.07.2018

    • В мае контейнерооборот в Южном регионе снизился на 21,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Положительная динамика наблюдается только в транзите (+61,5%).

    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Данные получены из доступного нашим подписчикам сервиса ПОРТСТАТ. О ПОДПИСКЕ

    Новороссийск

    В мае этого года объем перевалки контейнеров через порт Новороссийск уменьшился на 21,9% по сравнению с маем прошлого года. Практически по всем направлениям наблюдается отрицательная динамика – экспорт снизился на 20,2%, импорт – на 24,2% и каботаж – на 1,9%. Транзит в мае увеличился на 61,5%.

    Контейнерооборот Южного региона РФ

    Азов

    Суммарный объем контейнерных перевозок через порт Азов относительно показателя мая прошлого года  снизился на 13,7%. При этом экспорт сократился на 35%, импорт, напротив, вырос – на 27%.

    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Контейнерооборот Южного региона РФ
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    Кавказ

    В мае этого года объем перевалки контейнеров через порт Кавказ упал на 58,6% по сравнению с маем прошлого года. При этом вырос только экспорт – на 20%, импорт и каботаж снизились на 10% и 69,9% соответственно.

    Контейнерооборот Южного региона РФ

    Севастополь

     В мае этого года оборот каботажных контейнеров в порту Севастополь увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

    Контейнерооборот Южного региона РФ

    Астрахань

    Суммарный объем контейнерных перевозок через порт Астрахань снизился относительно показателя мая прошлого года на 56,7%. По всем направлениям отмечена отрицательная динамика.

    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Контейнерооборот Южного региона РФ

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