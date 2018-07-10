Контейнерооборот Южного региона РФ

В мае контейнерооборот в Южном регионе снизился на 21,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Положительная динамика наблюдается только в транзите (+61,5%).

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Новороссийск

В мае этого года объем перевалки контейнеров через порт Новороссийск уменьшился на 21,9% по сравнению с маем прошлого года. Практически по всем направлениям наблюдается отрицательная динамика – экспорт снизился на 20,2%, импорт – на 24,2% и каботаж – на 1,9%. Транзит в мае увеличился на 61,5%.

Азов

Суммарный объем контейнерных перевозок через порт Азов относительно показателя мая прошлого года снизился на 13,7%. При этом экспорт сократился на 35%, импорт, напротив, вырос – на 27%.

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Кавказ

В мае этого года объем перевалки контейнеров через порт Кавказ упал на 58,6% по сравнению с маем прошлого года. При этом вырос только экспорт – на 20%, импорт и каботаж снизились на 10% и 69,9% соответственно.

Севастополь

В мае этого года оборот каботажных контейнеров в порту Севастополь увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Астрахань

Суммарный объем контейнерных перевозок через порт Астрахань снизился относительно показателя мая прошлого года на 56,7%. По всем направлениям отмечена отрицательная динамика.