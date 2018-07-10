Азербайджанский дноуглубительный флот в российском секторе Каспия

Суда Каспийской морской нефтяной флотилии ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» завершили первый этап дноуглубительных работ на месторождении им. Филановского по заказу компании Voltar Marine.

Как сообщили SeaNews в пароходстве, в рамках первого этапа проекта, стартовавшего 26 июня этого года, были выполнены дноуглубительные работы объемом порядка 27,1 тыс. кубометров.

Были задействованы судно-землекоп «Инженер Баларза Мамедов», три транспортных судна («Бакинская 3», «Бакинская 5» и «Бакинская 6») и буксирно-снабженческое судно «Яренга».

В рамках второго этапа проекта, рассказали в пароходстве, будут работать крановое судно «Гурбан Абасов» грузоподъемностью 600 тонн – оно будет привлечено к работам по установке опорного блока платформы, находящейся на данной территории, и буксирно-снабженческое судно «Яренга» – оно будет задействовано при осуществлении якорных операций.

Напомним, что месторождение им. Филановского «ЛУКойл» ввел в промышленную эксплуатацию в октябре 2016 года. Извлекаемые запасы месторождения составляют около 129 млн тонн нефти 30 млрд кубометров газа. В 2017 году на месторождении было добыто 4,6 млн тонн нефти.

По данным нефтяной компании, месторождение им. Филановского разрабатывается в три очереди:

• Первая очередь обустройства месторождения, введенная в эксплуатацию в 2016 году, включает следующие объекты: ледостойкую стационарную платформу, платформу жилого модуля, райзерный блок и центральную технологическую платформу.

• Вторая очередь обустройства месторождения, введенная в эксплуатацию в 2017 году с целью поддержания стабильного уровня добычи в 6 млн тонн нефти в год, состоит из ледостойской стационарной платформы и платформы жилого модуля.

• Третья очередь обустройства включает блок кондуктор (мини-платформу), к строительству которого Компания приступила в 2017 году.

В рамках третьей очереди освоения в 2017 году было начато строительство блок-кондуктора.