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    • FESCO начал возить зерно в контейнерах

    09.07.2018

    • FESCO запускает сервис по перевозке зерна в контейнерах с использованием собственных регулярных поездов и каботажных линий. Первая партия зерна объемом 500 тонн была отправлена в июне 2018 из Новосибирска назначением на порты Магадан и Петропавловск-Камчатский. До конца года по этому маршруту планируется перевезти более 10 тыс. тонн груза, сообщает пресс-служба компании.

    Сервис по контейнерным перевозкам зерновых культур предоставляет «ФЕСКО Интегрированный транспорт». Перевозки на жд плече обеспечивает входящая в состав FESCO компания «Транс-Грейн», которая оперирует парком из в 3,2 тыс. зерновозов.

    С учетом значительного увеличения спроса на импорт зерновых культур в Юго-Восточной и Восточной Азии – за 2016-2017 сельскохозяйственный год российский экспорт в страны региона по этой товарной позиции увеличился в два раза – FESCO оценивает общий перспективный объем перевозок только по Китаю до 15 тыс. тонн в месяц.

    Сейчас компания расширяет географию предоставляемых сервисов и ведет активные переговоры о транспортировке зерна в контейнерах из Новосибирска и Алтайского края в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

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