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    • ФАС и КТСП пошли на мировую

    09.07.2018

    • 9 июля 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» по спору о нарушении антимонопольного законодательства.

    По информации UCL Holding, ФАС признала, что проводимая КТСП коммерческая политика обеспечивает установление экономически обоснованных тарифов на услуги по перевалке контейнеров, а рост тарифа произошел вследствие использования КТСП ранее применяемой практики ведения коммерческой деятельности в условиях резко изменившегося курса доллара.

    КТСП, в свою очередь, представил план перехода на рублевые тарифы и принял обязательства по увеличению доли рублевых расчетов в выручке компании до конца 2018 года.

    В рамках мирового соглашения ФАС признала принимаемые КТСП меры направленными на обеспечение конкуренции в Большом порту Санкт-Петербург.

    Напомним, год назад ФАС признала КТСП виновным в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением на рынке перевалки контейнеров, а в конце мая этого года вынесла решение о наложении на компанию административного штрафа в размере 91,2 млн рублей. 

     

     

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