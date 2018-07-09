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    • Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    09.07.2018

    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам первого полугодия 2018 года составил порядка 16,8 млрд долларов.

    Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный год достигло 170,3 тыс., из которых 155,8 тыс. – по импорту и 14,5 тыс. – по экспорту.

    Всего за отчетный год через Балтийскую таможню прошло порядка 7,7 млн тонн грузов – это на 16,2% больше, чем за прошлый год. В том числе импорт вырос на 6% до порядка 5,2 млн тонн, экспорт – на 48,2% до 2,4 млн тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (26,9%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам шести месяцев 2018 года вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы и оборудование.

    В экспорте основная доля принадлежала черным металлам (41,1%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина и изделия из нее, продукты неорганической химии, удобрения и бумага и картон.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в январе-июне 2018 года стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта по данным Балтийской таможни принадлежит Турции (29,5%). На втором и третьем месте – Китай и Бразилия соответственно.

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