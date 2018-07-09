Проставление отметок таможней могут отменить

Советом Евразийской экономической комиссии подготовлен проект распоряжение «О непредоставлении отметок таможенных органов в транспортных (перевозочных) документах при совершении таможенных операций в электронном виде».

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении SeaNews, предполагается установить, что с 1 января 2019 года при совершении таможенных операций в электронном виде отметки таможенных органов в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах на бумажном носителе не проставляются.

Планируется, что распоряжение вступит в силу с даты его принятия. Возможно, при этом будет установлен некоторый переходный период.

В настоящее время проект распоряжения разослан Комиссией ЕЭК правительствам стран-членов Евразийского экономического союза с просьбой поручить заинтересованным министерствам и ведомствам, в том числе курирующим вопросы таможни, транспорта, налогов, связи и коммуникаций с привлечением бизнес-сообщества комплексно проработать и высказать единую согласованную позицию о готовности с 1 января 2019 года не проставлять (не требовать) отметки таможенных органов на бумажных документах (транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих) в случае совершения таможенных операций в электронном виде.

В случае неготовности Комиссия ЕЭК просит проинформировать, какие именно ведомства и организации не готовы, что препятствует и что необходимо сделать для обеспечения готовности.

Ответы в Комиссию ЕЭК должны быть предоставлены до 20 июля.

С проектом распоряжения можно ознакомиться в файле ниже.

Проект распоряжения