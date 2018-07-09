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    • Проставление отметок таможней могут отменить

    09.07.2018

    • Советом Евразийской экономической комиссии подготовлен проект распоряжение «О непредоставлении отметок таможенных органов в транспортных (перевозочных) документах при совершении таможенных операций в электронном виде».

    Согласно документу, имеющемуся в распоряжении SeaNews, предполагается установить, что с 1 января 2019 года при совершении таможенных операций в электронном виде отметки таможенных органов в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах на бумажном носителе не проставляются.

    Планируется, что распоряжение вступит в силу с даты его принятия. Возможно, при этом будет установлен некоторый переходный период.

    В настоящее время проект распоряжения разослан Комиссией ЕЭК правительствам стран-членов Евразийского экономического союза с просьбой поручить заинтересованным министерствам и ведомствам, в том числе курирующим вопросы таможни, транспорта, налогов, связи и коммуникаций с привлечением бизнес-сообщества комплексно проработать и высказать единую согласованную позицию о готовности с 1 января 2019 года не проставлять (не требовать) отметки таможенных органов на бумажных документах (транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих) в случае совершения таможенных операций в электронном виде.

    В случае неготовности Комиссия ЕЭК просит проинформировать, какие именно ведомства и организации не готовы, что препятствует и что необходимо сделать для обеспечения готовности.

    Ответы в Комиссию ЕЭК должны быть предоставлены до 20 июля.

    С проектом распоряжения можно ознакомиться в файле ниже.

    Проект распоряжения

    322
    • Комментарии: 1
    Владимир Коростелев
    09.07.2018, 16:19

    КАЖДОЕ ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
    Грядет революция - не больше и не меньше. Короткий (на 1 странице) проект Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии теоретически решает таможенников на местах самого ценного, что у них есть - "глубокого уважения" ко владельцу разрешительной печати.
    Поэтому, думаю, на словах таможня этот нововведение поддержит. А на деле сделает все, чтобы оттянуть сроки его введение для начала с 1 января 2019 года на хотя бы 2020 или 2021 и т.д. годы. И я даже примерно представляю кто из бюрократов и с какими аргументами выступит на эту тему.
    Поэтому участникам ВЭД и транспортного рынка (Компаниям, Ассоциациям и отдельным организациям) необходимо обязательно Проект Распоряжения ЕЭК поддержать! Обязательно напишите от имени своей организации письмо в поддержку этого проекта и отправьте в формате .pdf в Евразийскую Экономическую комиссию до 20 июля 2018 года в адрес Члена Коллегии (Министра) по таможенному сотрудничеству​ - Кадыркулова Мукай Асановича по e-mail info@eecommission.org​​
    Телефон приемной: +7 (495) 669-24-00, доб. 41-33 Факс: 8 (495) 669-24-15
    Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, стр. 2.

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