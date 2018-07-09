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    • Попали под бульдозер

    09.07.2018

    • На сайте правительства опубликовано постановление от 6 июля 2018 года №788 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США». Постановление внесено Минэкономразвития России.

    Как отмечается в справке к документу, постановлением предусматривается повышение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна в размере от 25% до 40%.

    Повышение пошлин является ответной мерой на повышение США ставок ввозных таможенных пошлин на происходящую в том числе из РФ продукцию черной металлургии до 25% и алюминия до 10%.

    С полным перечнем товарных позиций, которые затронуло повышение ввозных пошлин, можно ознакомиться в файле ниже.

    Постановление

     

     

     

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