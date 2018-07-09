Отставка в Минтрансе

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, министр транспорта подписал приказ №895/к от 5 июля 2018 г. «Об увольнении Клюева В.В.».

Как следует из текста приказа, Виталий Клюев покинул пост директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта по собственной инициативе, он освобожден от должности с 6 июля.

Напомним, В.Клюев возглавил департамент государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса в 2016 году. До этого он с 2007 года занимал должность заместителя директора департамента, а ранее в течение года работал начальником отдела безопасности на морском и речном транспорте.

До прихода в Минтранс В.Клюев с 1985 по 2006 годы работал во Владивостоке, занимал различные должности в Дальневосточном высшем инженерном морском училище им. адмирала Г.И.Невельского, ТОО «Регата», Дальневосточном региональном информационно-техническом центре ТОО «НОРФЕС», Азиатско-Тихоокеанском морском информационно-консультативном центре Морской администрации порта Владивосток.