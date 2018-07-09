Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2018

На 28 неделе года практически во всех исследуемых портах цены на мазут упали. Только в Санкт-Петербурге топливо подорожало.
Так, в Роттердаме, по состоянию на 9 июля 2018 года, IFO 380 подешевело на 0,5% до $441, IFO 180 – на 0,4% до $460. Цена на MGO снизилась на 0,5% до $640.
В Стамбуле IFO 380 предлагали по $460 – минус 1,1% к уровню 27 недели, IFO 180 про
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