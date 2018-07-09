Новый контейнерный терминал во Вьетнаме

В северном Вьетнаме в порту Хайфон начал работу первый в регионе глубоководный контейнерный терминал – Haiphong International Container Terminal (HICT), способный принимать контейнеровозы вместимостью 14 тыс. TEU. Ранее ограничения по осадке позволяли заходить в порт только фидерным судам вместимостью не более 2 тыс. TEU.

Оператор терминала – Saigon Newport с долей в 51%. Новый терминал имеет два причала общей протяженностью 750 м. На причалах уже работают два крана, еще четыре крана начнут работать в феврале. Ожидается, что в этом году грузооборот терминала составит 150 тыс. TEU. Всего же пропускная способность терминала составит 1,1 млн TEU в год.

По словам представителя терминала, до конца года несколько линий планируют заходы на терминал HICT судов вместимостью 8,5-10 тыс. TEU. Прямые судозаходы на терминал позволят морским перевозчикам в рамках магистральных сервисов снизить затраты и повысить конкурентоспособность вьетнамского импорта и экспорта. Кроме того, по информации Saigon Newport, сроки доставки на трейде США – Европа могут сократиться на 5-7 дней.