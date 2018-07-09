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    • Назначения в НМТП

    09.07.2018

    • Исполнительный директор ПАО «Новороссийский морской торговый порт» Игорь Терентьев назначен на должность первого заместителя генерального директора компании, сообщили в НМТП.

    Исполнительным директором ПАО «НМТП» назначен Александр Лесняк. Заместителем генерального директора по правовым и корпоративным вопросам группы назначен Роман Федотов.

    А.Лесняк – инженер по образованию, выпускник Российского государственного университета нефти и газа, ранее занимал руководящие должности в ООО «НМТ», ООО «ИПП», АО «Транснефть-Терминал».

    Р.Федотов – юрист, окончил Кубанский государственный университет, более 20 лет работает в области управления и права, до настоящего назначения занимал руководящие должности в ООО «Транснефть-Сервис» и других компаниях.

    Напомним, что в феврале этого года ряд ключевых руководителей ПАО «Новороссийский морской торговый порт» покинули компанию. Уход топ-менеджеров происходил в момент, когда готовилась сделка по выкупу «Транснефтью» доли группы «Сумма» в НМТП. Продажу одобрила ФАС, тем самым давая «Транснефти» возможность консолидировать контрольный пакет 50,1%. «Сумма» и «Транснефть» в равных долях владеют компанией Novoport Holding, которая, в свою очередь, контролирует 50,1% НМТП. Кроме того, еще 10,5% НМТП контролирует дочерняя структура «Транснефти» «Транснефть-сервис».

    Однако 30 марта основного акционера «Суммы» Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в хищении госсредств и создании преступного сообщества, и сделка была отложена на неопределенный срок. Тем не менее, «Транснефть» по-прежнему заинтересована в увеличении доли в акционерном капитале НМТП.

    Отметим, что все вновь назначенные руководители являются выходцами из «Транснефти».

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