Министр природных ресурсов в Совкомфлоте

6 июля 2018 года министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин с рабочим визитом посетил штаб-квартиру ПАО «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили SeaNews в компании, в ходе визита состоялась рабочая встреча министра с первым заместителем генерального директора «Совкомфлота», главным инженером компании Игорем Тонковидовым.

Особое внимание стороны уделили вопросам использования современных технологий для повышения экологической безопасности судоходства, а также развитию взаимодействия министерства с предприятиями морского транспорта в области обеспечения судов актуальными гидрометеорологическими данными.

Особый интерес Д.Кобылкина вызвала инициатива «Совкомфлота» по внедрению сжиженного природного газа в качестве основного топлива для крупнотоннажных танкеров типоразмера Aframax, наиболее востребованного для обеспечения экспортных перевозок российской нефти.

И.Тонковидов ознакомил Д.Кобылкина с учебно-тренажерным комплексом «Совкомфлота», который специализируется на подготовке экипажей для безопасной работы в экстремальных условиях арктических и субарктических морей.