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    • Министр природных ресурсов в Совкомфлоте

    09.07.2018

    • 6 июля 2018 года министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин с рабочим визитом посетил штаб-квартиру ПАО «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге.

    Как сообщили SeaNews в компании, в ходе визита состоялась рабочая встреча министра с первым заместителем генерального директора «Совкомфлота», главным инженером компании Игорем Тонковидовым.

    Особое внимание стороны уделили вопросам использования современных технологий для повышения экологической безопасности судоходства, а также развитию взаимодействия министерства с предприятиями морского транспорта в области обеспечения судов актуальными гидрометеорологическими данными.

    Министр природных ресурсов в СовкомфлотеОсобый интерес Д.Кобылкина вызвала инициатива «Совкомфлота» по внедрению сжиженного природного газа в качестве основного топлива для крупнотоннажных танкеров типоразмера Aframax, наиболее востребованного для обеспечения экспортных перевозок российской нефти.

    И.Тонковидов ознакомил Д.Кобылкина с учебно-тренажерным комплексом «Совкомфлота», который специализируется на подготовке экипажей для безопасной работы в экстремальных условиях арктических и субарктических морей.

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