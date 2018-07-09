Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2018

На 27 неделе года спотовые ставки на европейском направлении опустились, но незначительно. В то же время ставки из Китая на порты США продолжили рост.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр понизились по сравнению с 26 неделей на 0,5%, на порты Средиземноморья – на 1,1%.

Ставки на порты западного побережья США повысились на прошлой неделе на 0,6%, на порты восточного побережья — на 3,9%.

Ставки из Китая на Персидский залив опустились на 2,5%, в то время как ставки на Австралию и Новую Зеландию выросли — на 1,4%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 26 неделей года на 12,6%

На внутриазиатском трейде на 27 неделе отмечалась достаточно разноплановая динамика. Ставки на западные порты Японии сохранились на уровне прошлой недели, на восточные, напротив, опустились – на 0,9%. Ставки на Южную Корею сократились на 6,7%. Спотовые ставки на Сингапур увеличились на 6,3%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.