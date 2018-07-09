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    • Итоги Совета IMO

    09.07.2018

    • Cо 2 по 6 июля штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне прошла 120-я сессия Совета IMO. В ее работе приняли участие 40 государств-членов Совета IMO, наблюдатели из числа других государств, межправительственные и неправительственные организации.

    По сообщению пресс-службы Росморречфлота, в составе делегации Российской Федерации в работе сессии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Костин, постпред РФ при IMO Юрий Меленас, руководитель ФГБУ «АМП Балтийского моря» Петр Паринов.

    Одним из центральных вопросов повестки дня стал вопрос возможной будущей реформы Совета. Были подготовлены предложения по изменению состава Совета, принципов формирования, сроков полномочий и пр. Совет принял решение о создании на следующей сессии в ноябре этого года рабочей группы, которая займется анализом поступивших предложений.

    Обсуждая совершенствование схемы оценки эффективности работы IMO (перечень т.н. показателей эффективности и порядок их обработки), Совет согласовал возможность включения нового показателя эффективности в отношении статистики аварийности судов. По информации пресс-службы Росморречфлота, в этой связи Москва заявила, что количество аварий само по себе не может служить показателем эффективности или неэффективности международных конвенций и кодексов, разработанных IMO, – необходим всесторонний анализ и учет причин аварий, и новый показатель эффективности должен учитывать должным образом соотнесение причин аварий и роль инструментов IMO.

    Совет обратил внимание на сложившуюся в последнее время ситуацию, когда некоторые участники сессий рабочих органов распространяют итоги дискуссий или информацию о принятых промежуточных решениях через социальные сети и другие средства массовой информации, не дожидаясь официального завершения сессии рабочего органа, что зачастую вводит общественность в заблуждение и вредит репутации IMO. Совет подтвердил ранее принятое решение о том, что пресс-служба Секретариата IMO не может публиковать результаты сессий рабочих органов до их завершения, а делегатов призвали не использовать социальные сети и прочие способы опубликования информации о принимаемых в IMO решениях раньше времени.

    Рассматривая организацию работы комитетов и подкомитетов IMO, Совет обратил внимание на растущую нагрузку на некоторые рабочие органы, например, Подкомитет по навигации, связи, поиску и спасанию. Совет утвердил решение об увеличении продолжительности сессии этого Подкомитета с 5 до 8 дней для предстоящих сессий в 2019 и 2020 годах.

    В сфере внешних связей IMO Совет поддержал предложение об обращении в Арктический совет для получения статуса наблюдателя. Учитывая наличие общих вопросов в повестке дня обеих организаций, более тесное сотрудничество между Секретариатом IMO и Арктическим советом признано обоюдно полезным.

    В следующем году в качестве темы для Международного морского дня выбран вопрос продвижения роли женщин в морской индустрии. Параллельное мероприятие пройдет в Колумбии. Заявка РФ на право принять параллельное мероприятие на очередной – 2022 год была единогласно одобрена Советом. Таким образом, параллельное мероприятие, посвященное Международному морскому дню, в 2022 году пройдет в России.

    Совет уполномочен утверждать кандидатуру для ежегодно вручаемой IMO награды за исключительное мужество на море. В этом году награда досталась представителю Китая – спасателю-водолазу, которому удалось лично спасти трех считавшихся пропавшими членов экипажа во время аварии судна в порту Гуанчжоу. Рассматривая кандидатуру, представленную Россией, Совет принял решение о награждении Романа Руденко, капитана пожарного судна «Часовой» ФГБУ «Морская спасательная служба», благодарственным письмом Генерального секретаря IMO за действия при тушении пожара на судне в порту Мурманск в ноябре 2017 года.

    На эту сессию РФ представила предложения по снижению административной нагрузки на экипажи судов, судоходные компании, администрации, связанной с растущим количеством конвенционных свидетельств и документов, которые требуется иметь на борту. Совет в целом положительно воспринял российские предложения. Все выступившие делегации отметили имеющуюся проблему и важность поиска путей оптимизации как количества судовых документов, так и способов управления ими. В этой связи Совет призвал все заинтересованные стороны направить в рабочие органы IMO конкретные предложения практического характера в этом отношении.

    Обсуждая итоги работы Комитета IMO по упрощению формальностей, Совет и Генеральный секретарь IMO Китак Лим выразили благодарность Постоянному представителю Российской Федерации при IMO за успешную работу на посту председателя этого комитета на протяжении последних 6 лет.

    Фото: пресс-служба Росморречфлота

     

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