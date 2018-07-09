Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 1 полугодие этого года увеличилась на 5,4%, составив 153,9 млн тонн.

В структуре экспортного грузопотока 46,2% от всего объема погрузки приходится на уголь. На нефть приходится 26,3%, на черные металлы – 9%, на удобрения – 6,8%, на зерновые грузы – 4%.

По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 3,5%, черных металлов на 9,7%, удобрений на 10%, зерновых грузов на 77,6%, бумаги на 8,7% и лесных грузов на 18%.

За 6 месяцев погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 65,5 млн тонн (+8,7%), в порты Юга – 38,2 млн тонн (-0,8%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 50,1 млн тонн, что на 6,2% больше показателя января-июня 2017 года.

В июне погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25 млн тонн – на 5,7% меньше, чем в мае 2018 года.