Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Грузооборот российского транспорта

    09.07.2018

    • Перевозки грузов российским транспортом за январь-май этого года составили чуть более 3 млрд тонн. Это на 6,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

    По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 1,9 млрд тонн, на 7,8% больше, чем было перевезено за тот же период 2017 года.

    Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 5 месяцами 2017 года выросли на 3,5% до 536,8 млн тонн. В то же время перевозки морским транспортом снизились – на 14,7% до 8,1 млн тонн.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 500,7 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,8%.

    Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-май 2018 года вырос – на 3,2% до 22,4 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом, напротив, снизились – на 2,3% и составили 0,42 млн тонн.

    В мае по сравнению с апрелем 2018 года практически по всем видам транспорта отмечена положительная динамика, исключение – трубопроводный транспорт, объем который снизился на 1,3%.

    138
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018ГлобальноЛинииФевральЯнварь 09.04.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за первые два месяца 2018 года составил 26 млн TEU. Это на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018МартПогрузкаРЖДФевральЯнварь 02.04.2018 Грузы РЖД
    По итогам первого квартала 2018 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноМарт 16.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 5 марта флот безработных контейнеровозов существенно увеличился как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельИмпортМартПродукты питанияФевральЯнварь 27.06.2018 Продуктовый импорт
    По итогам января-апреля 2018 года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ упал на 34,5% – до 123,4 […]
    0
    2018МартРСБУСовкомфлотФевральФинансыЯнварь 22.05.2018 Совкомфлот увеличил прибыль по РСБУ
    Ставки на нефтеналивные суда в первом квартале были существенно ниже, чем годом ранее
    0
    2018CEVA LogisticsМартФевральФинансыЯнварь 22.05.2018 Финансы CEVA
    CEVA Logistics опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Выручка по группе увеличилась на 5,4% и составила […]
    0
    2018БалтикаМайСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 11.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 18
    На прошлой неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГрузооборотНовороссийский морской торговый портЮг 30.01.2018 НМТП показал снижение
    Итоги 2017
    0
    2018БалтикаМартСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 28.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 12
    На прошлой неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаИюньСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 25.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 24
    На 24 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Фрахтовые ставкиЧерное мореЮгЯнварь 26.01.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3
    На 3 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы и угля судами прибрежного плавания […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018TeekayМартТанкерФевральФинансыЯнварь 23.05.2018 Танкерные деньги
    Teekay опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Консолидированная выручка группы составила 394 млн долларов – на […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    10.07.2018 Лому закрыли путь через Находку и Восточный
    09.07.2018 Жд экспорт через порты
    09.07.2018 Проставление отметок таможней могут отменить
    09.07.2018 Грузооборот российского транспорта
    06.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26
    06.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 26
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.07.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    10.07.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    10.07.2018 Обращение морских агентов в ФТС
    09.07.2018 Проставление отметок таможней могут отменить
    09.07.2018 ФАС и КТСП пошли на мировую
    09.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2018
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД