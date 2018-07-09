Грузооборот российского транспорта

Перевозки грузов российским транспортом за январь-май этого года составили чуть более 3 млрд тонн. Это на 6,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 1,9 млрд тонн, на 7,8% больше, чем было перевезено за тот же период 2017 года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 5 месяцами 2017 года выросли на 3,5% до 536,8 млн тонн. В то же время перевозки морским транспортом снизились – на 14,7% до 8,1 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 500,7 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,8%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-май 2018 года вырос – на 3,2% до 22,4 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом, напротив, снизились – на 2,3% и составили 0,42 млн тонн.

В мае по сравнению с апрелем 2018 года практически по всем видам транспорта отмечена положительная динамика, исключение – трубопроводный транспорт, объем который снизился на 1,3%.