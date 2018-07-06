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    • Rolls-Royce определился с покупателем

    06.07.2018

    • Rolls-Royce подписал соглашение о продаже своего морского бизнеса норвежской компании Kongsberg. Стоимость гражданского морского дивизиона компании оценивается в 500 млн фунтов стерлингов (660 млн долларов), чистая выручка – 350-400 млн фунтов стерлингов.

    В периметр сделки входят сегменты по производству силовых установок, палубных механизмов, систем управления и контроля, сервисная сеть, охватывающая более 30 стран, конструкторские бюро, по проектам которых было построено порядка тысячи судов для нефтегазовой отрасли, торгового, пассажирского и рыболовного флота, а также сегмент по разработке «умных» технологий и проектированию автономных судов.

    В морском дивизионе Rolls-Royce работают порядка 3 600 сотрудников. Согласно опубликованным финансовым результатам компании, в 2017 году выручка дивизиона составила 187 млн фунтов стерлингов, операционный убыток – 70 млн фунтов стерлингов.

    Вырученные от продажи средства будут использованы для повышения финансовой устойчивости Rolls-Royce и обеспечения дополнительного капитала.

    Как сообщает Rolls-Royce, Kongsberg в рамках договоренностей сохранит доступ к продукции Bergen Engines, который остается в составе Rolls-Royce Power Systems. Отмечается, что дизельные и газовые двигатели Bergen Engines останутся ключевым компонентом в разработке Kongsberg интегрированных судовых систем. В свою очередь, Kongsberg остается поставщиком Rolls-Royce в оборонном сегменте бизнеса, в частности, для военных судов.

    «Продажа морского дивизиона позволит нам сосредоточиться на трех основных направлениях деятельности и на потребностях наших клиентов в сфере энергии», – отметил CEO Rolls-Royce Уоррен Ист.

    «Приобретение морского дивизиона Rolls-Royce делает нас более полным поставщиком для морской отрасли, – сказал CEO и президент Kongsberg Гейр Хаой. – Морская отрасль становится более глобализованной и претерпевает значительные технологические и рыночные изменения. С этим приобретением мы укрепим наши стратегические позиции в отношениях с судовладельцами, верфями, клиентами и партнерами».

    Напомним, Rolls-Royce объявил о планах провести реструктуризацию бизнеса в январе этого года, сократив число дивизионов с пяти до трех. Планировалось, что в структуре группы останутся дивизионы, отвечающие за гражданскую авиацию, оборону и энергосистемы, а гражданский морской дивизион будет продан. Наиболее вероятным покупателем морского дивизиона тогда называли финскую Wärtsilä. Однако уже в феврале переговоры, которые ранее вели компании об объединении бизнеса, провалились, поскольку Wärtsilä не увидела, как этот шаг может привести к повышению прибыли компании.

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