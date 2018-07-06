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    • COSCO продаст часть акций OOIL

    06.07.2018

    • COSCO Shipping подписала соглашение с тремя стратегическими инвесторами о продаже до 15,1% акций OOIL, дочерней компании OOCL, на общую сумму порядка 15,1 млрд гонконгских долларов (943 млн долларов США). Это решение позволит OOIL соответствовать правилам Гонконгской фондовой биржи, согласно которого частная компания не может контролировать более 75% акций компании, котирующейся на бирже, сообщает Splash 24/7.

    Согласно соглашению, Crest Apex, дочерняя структура портового и инвестиционного холдинга CK Hutchison, приобретет пакет акций OOIL в 4%.

    Rongshi International, подразделение Китайской государственной корпорации развития и инвестиций, выкупит порядка 2,38% акций OOIL. А PSD Investor, входящая в Фонд шелкового пути, приобретет 7,73%.

    CK Hutchison оперирует несколькими портами, входящими в проект «Один пояс, один путь», и COSCO рассчитывает активизировать взаимодействие между портами и судоходным бизнесом двух групп.

    Напомним, в прошлую пятницу COSCO получила все разрешения, необходимые для приобретения OOIL. Стоимость сделки оценивается в 6,3 млрд долларов.

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