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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26

    06.07.2018

    • На 26 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания пошли вверх. Ставки на перевозку балкерами Handysize сохранились на прежнем уровне.

    Так, фрахтовые ставки на перевозку на Мраморное море партии пшеницы судами прибрежного плавания из портов северо-западного побережья Че

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