Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 26

На 26 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались без изменений.

Так, по данным брокерской компании «Глогос Проект», ставки на перевозку пшеницы балкерами Handysize на направлении ARAG – Восточное Средиземноморье на прошлой неделе составляли $32 за тонну, с