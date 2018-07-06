Порт Владивосток. Грузы

Порт Владивосток занимает 11 место по объему перевалки грузов среди всех портов РФ, его доля по итогам 5 месяцев 2018 года составляет 2,49%.

Данные получены из доступного нашим подписчикам сервиса ПОРТСТАТ. О ПОДПИСКЕ

В Дальневосточном бассейне Владивосток занимает четвертое место, его доля в регионе по итогам 5 месяцев 2018 года составляет 10,15%.

По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 5 месяцев 2018 года Владивосток переработал 8167,6 тыс. тонн грузов, что на 21,65% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основу грузооборота через Владивосток составляет экспорт. По итогам 5 месяцев 2018 года экспортный грузопоток вырос на 30,51% и составил 4166,8 тыс. тонн. Импортный грузопоток увеличился на 17,56% до 1507,4 тыс. тонн, каботаж – на 13,08% до 2445,4 тыс. тонн. Транзит, напротив, сократился на 37,34% до 48 тыс. тонн.

БОльшая часть грузопотока, проходящего через Владивосток, приходится на грузы в контейнерах. За 5 месяцев 2018 года через порт прошло 2770,3 тыс. тонн контейнерных грузов, что составляет 33,92% всего объема перевалки. На втором месте черные металлы – 1420,5 тыс. тонн (17,39%), далее идут нефтепродукты – 1266,7 тыс. тонн (15,51%) и уголь и кокс – 1224,3 тыс. тонн (14,49%).

Нашим подписчикам скоро будут доступны данные за июнь 2018 года. О ПОДПИСКЕ

Экспорт

Основную часть экспортного грузопотока через Владивосток составляют черные металлы. По итогам 5 месяцев 2018 года их было экспортировано 1348,8 тыс. тонн – на 72,75% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля черных металлов в экспорте составляет 32,37%. На втором месте – уголь и кокс, отгрузка которых за 5 месяцев 2018 года увеличилась на 69,81% до 1224,3 тыс. тонн. Доля угля и кокса в экспорте составляет 29,38%. Грузов в контейнерах было перевалено 715 тыс. тонн (+0,13%).

Импорт

Практически весь объем в импорте приходится на грузы в контейнерах – 85,87% от всего импортного грузопотока. За 5 месяцев 2018 года импорт грузов в контейнерах увеличился на 13,54% и составил 1294,4 тыс. тонн. Черных металлов было импортировано 58,2 тыс. тонн – на 66,29% больше, чем за аналогичный период 2017 года, накатных грузов – 50,7 тыс. тонн (+38,15%).

Каботаж

В каботаже чуть больше половины всех переваливаемых грузов приходится на нефтепродукты – 51,04%. По итогам 5 месяцев 2018 года каботажная перевалка нефтепродуктов выросла на 23,27% и составила 1248,1 тыс. тонн. Перевалка контейнерных грузов увеличилась на 9,14% (до 715,6 тыс. тонн), рефгрузов – на 0,42% (до 261 тыс. тонн).

Транзит

Транзитные грузы в порту Владивосток составляют всего 0,59% (48 тыс. тонн) и практически весь их объем приходится на грузы в контейнерах – 94,38%. По итогам 5 месяцев 2018 года их оборот снизился на 36,11% до 45,3 тыс. тонн.