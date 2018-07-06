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    • Законопроект о круизном туризме

    06.07.2018

    • Правительство РФ приняло решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

    Законопроект, направленный на развитие круизного туризма в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, был рассмотрен на заседании правительства РФ 5 июля.

    «Там есть целый ряд новелл. Прежде всего они касаются портов и населённых пунктов, в которых иностранным туристическим судам разрешается принимать на борт и высаживать на берег пассажиров-туристов. В этих местах существуют особые ограничения. Мы специально этим вопросом занимались», – цитирует пресс-служба правительства премьер-министра Дмитрия Медведева.

    В законопроекте уточняется, какие круизные суда могут пополнять припасы в российских портах.

    Ещё один вопрос касается Северного морского пути. «Мы достаточно долго его обсуждали, – сказал Д.Медведев. – Чтобы развитие этого большого и перспективного проекта шло динамичнее, принято решение расширить полномочия «Росатома», чтобы сосредоточить в его руках целый ряд ключевых компетенций. В частности, «Росатом» в рамках проекта станет главным распорядителем бюджетных денег и одновременно администратором доходов государства, будет готовить предложения по государственной политике и де-факто станет «единым окном» для потенциальных инвесторов и перевозчиков. При этом мы сохраним принцип «двух ключей», по которому «Росатом» и Минтранс будут согласовывать позиции. Утверждать планы развития инфраструктуры будет министерство, готовить будет государственная корпорация. Разрешение на прохождение судов также будет выдаваться в Минтрансе, но по согласованию с «Росатомом». Эти вопросы достаточно долго обсуждались. Надеюсь, что это в целом поможет осваивать все эти возможности гораздо более успешно».

    По словам Д.Медведева, в будущем правительству также предстоит принять ряд актов, которые будут регламентировать порядок взаимодействия «Росатома» и Минтранса, в том числе по вопросам навигационно-гидрографического обеспечения и администрирования в акватории Северного морского пути.

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