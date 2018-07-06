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    • Новый совет директоров РЖД

    06.07.2018

    • Утвержден новый состав совета директоров ОАО «РЖД». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

    Согласно документу в совет директоров ОАО «РЖД» вошли:

    представители Российской Федерации:

    • М.А.Акимов – заместитель председателя правительства РФ,
    • О.В.Белозеров – генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»,
    • Г.В.Березкин – председатель совета директоров ООО «ЕСН»,
    • А.В.Дворкович,
    • Е.И.Дитрих – министр транспорта РФ,
    • К.А.Дмитриев – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций»,
    • А.Ю.Иванов – заместитель министра финансов РФ,
    • В.Л.Назаров – генеральный директор АО «Росагролизинг»,
    • Д.Н.Патрушев – министр сельского хозяйства РФ,
    • М.А.Расстригин – заместитель министра экономического развития РФ,
    • А.Н.Рязанов – председатель совета директоров ЗАО «Русская Холдинговая Компания»,

    независимые директора:

    • С.Г.Недорослев – председатель совета директоров ООО «Группа КАСКОЛ»,
    • С.В.Степашин – председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

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