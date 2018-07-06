Новый совет директоров РЖД

Утвержден новый состав совета директоров ОАО «РЖД». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
Согласно документу в совет директоров ОАО «РЖД» вошли:
представители Российской Федерации:
- М.А.Акимов – заместитель председателя правительства РФ,
- О.В.Белозеров – генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»,
- Г.В.Березкин – председатель совета директоров ООО «ЕСН»,
- А.В.Дворкович,
- Е.И.Дитрих – министр транспорта РФ,
- К.А.Дмитриев – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций»,
- А.Ю.Иванов – заместитель министра финансов РФ,
- В.Л.Назаров – генеральный директор АО «Росагролизинг»,
- Д.Н.Патрушев – министр сельского хозяйства РФ,
- М.А.Расстригин – заместитель министра экономического развития РФ,
- А.Н.Рязанов – председатель совета директоров ЗАО «Русская Холдинговая Компания»,
независимые директора:
- С.Г.Недорослев – председатель совета директоров ООО «Группа КАСКОЛ»,
- С.В.Степашин – председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.