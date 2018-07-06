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    • Назначение в FESCO

    06.07.2018

    • Исполнительным директором ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» («ФИТ») назначен Герман Маслов, сообщает группа FESCO.

    Занимавший эту должность Константин Тетерин сфокусируется на работе на посту вице-президента по линейно-логистическому дивизиону головной компании группы ПАО «ДВМП», на который он был назначен в апреле 2018 года.

    Г.Маслов будет отвечать за формирование новых транспортных решений, логистику и расширение географии интермодальных сервисов FESCO.

    Г.Маслов окончил Дальневосточную государственную морскую академию им. адм. Г.И.Невельского по специальности «Судовождение на морских путях. Инженер – судоводитель», имеет степень МВА Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по специальности «Логистика и управление цепями поставок».

    В FESCO он более 20 лет, путь от помощника капитана на судах компании и начальника отдела ПАО «ДВМП» до руководителя логистических блоков в представительствах FESCO в Австралии и Гонконге, с 2015 года занимал позицию операционного директора ФИТа.

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