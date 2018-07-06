Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Корейский оператор в Грузии

    06.07.2018

    • Globalink, компания в составе гонконгского логистического оператора Kerry Logistics Network Limited, подписала меморандум о взаимопонимании с Anaklia City в сотрудничестве по развитию глубоководного порта Анаклия и особой экономической зоны Анаклия.

    Предполагается, что и порт, и особая экономическая зона должны открыться до конца 2020 года. Заявлено, что порт сможет принимать суда вместимостью до 10 тыс. TEU, а также обрабатывать другие виды грузов помимо контейнерных – сухие и налив.

    Kerry Logistics специализируется на интегрированной логистике, международном экспедировании, экспресс-перевозках и решениях для цепочек поставок.

    В штате компании в разных странах работает более 28 тыс. человек, штаб-квартира находится в Гонконге. Автопарк включает более 9 тыс. единиц, оборот по итогам 2017 года составил 30,8 млн гонконгских долларов (3,9 млн долларов США).

     

     

     

    33
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    AsstrAБольшой порт Санкт-Петербург Порты 04.07.2018 Портовое сообщество: за и против
    Идея создания сообщества отвечает современным тенденциям по позиционированию портов как единого узла транспортной инфраструктуры в регионе.
    0
    Coca-ColaАутсорсингЛогистика 11.04.2018 Логистика собственными силами или аутсорсинг: что выбрать?
    Как и в любом другом важном для бизнеса решении, у обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Я считаю, что нужен баланс.
    0
    ЗаконопроектПортыПравительствоТарифная политикаТарифы 27.03.2018 Законопроект о рублевых тарифах
    Правительство РФ одобрило законопроект, исключающий установление цен на услуги в морских портах в валюте
    0
    AsstrAИнтервьюЛогистикаСанкцииТенденции 27.04.2018 Российская логистика в период новых санкций
    Санкции по умолчанию несут негативный характер. При этом они создают новые вызовы для развития бизнеса.
    0
    КонкурсЛогистикаМузей 04.06.2018 Музей логистики – «Музейный флагман»
    Музей логистики стал победителем конкурса профессионального мастерства «Музейный флагман» в номинации «Меняющийся музей – меняющиеся мы». Как рассказал SeaNews […]
    0
    2018МартПортыРЖДФевральЭкспортЯнварь 09.04.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за первый квартал 2018 года увеличилась на 4,6%, составив […]
    0
    ДокументыИнфраструктураМинистерство транспортаПортыПриказ 24.01.2018 Из чего состоит инфраструктура порта
    На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министерства транспорта Российской Федерации от 07.11.2017 № 475 «Об утверждении Перечня […]
    0
    Deutsche BahnГрузияЖ/д перевозкиСоглашение 19.06.2018 Deutsche Bahn подписался с Грузией
    Deutsche Bahn подписала с Грузинской железной дорогой соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на реализацию совместных проектов по развитию […]
    0
    AsstrAИракЛогистикаНефтехимия 28.03.2018 Иракский груз AsstrA
    Три варианта транзита
    0
    ИнфраструктураПортыПутин Владимир ВладимировичСевморпутьСтратегия 01.03.2018 О портах, Севморпути и логистике в послании Федеральному собранию
    Выдержки из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, посвященные транспортной отрасли и логистике.
    0
    HHLAГрузия 06.03.2018 HHLA в Грузии
    Polzug Intermodal в Грузии перешел в собственность дочерней структуры HHLA и теперь будет работать под названием HHLA Project […]
    0
    COSCOПроектСоглашениеСПГ 22.01.2018 Соглашение о совместных проектах
    Подписали Cosco Shipping Heavy Industries и GTT
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    06.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26
    06.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 26
    06.07.2018 Порт Владивосток. Грузы
    06.07.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    06.07.2018 Газовозы идут на восток
    05.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 27, 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    06.07.2018 Назначение в FESCO
    06.07.2018 Безработные контейнеровозы
    06.07.2018 Контейнеры-невидимки
    05.07.2018 Все порты Финляндии
    05.07.2018 Новый жд сервис FESCO
    04.07.2018 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД