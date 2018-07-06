Корейский оператор в Грузии

Globalink, компания в составе гонконгского логистического оператора Kerry Logistics Network Limited, подписала меморандум о взаимопонимании с Anaklia City в сотрудничестве по развитию глубоководного порта Анаклия и особой экономической зоны Анаклия.

Предполагается, что и порт, и особая экономическая зона должны открыться до конца 2020 года. Заявлено, что порт сможет принимать суда вместимостью до 10 тыс. TEU, а также обрабатывать другие виды грузов помимо контейнерных – сухие и налив.

Kerry Logistics специализируется на интегрированной логистике, международном экспедировании, экспресс-перевозках и решениях для цепочек поставок.

В штате компании в разных странах работает более 28 тыс. человек, штаб-квартира находится в Гонконге. Автопарк включает более 9 тыс. единиц, оборот по итогам 2017 года составил 30,8 млн гонконгских долларов (3,9 млн долларов США).