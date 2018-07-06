Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнеры-невидимки

    06.07.2018

    • Dynamar поделился выводами своего нового исследования «Transhipment and Feedering 2018 – Trades and Operators – Ships and Hubs».

    Как подчеркивают авторы, в центре исследования – «невидимые» фидерные контейнеры, которые не попадают в статистику глобальных deep sea перевозок, а в контейнерообороте портов учитываются дважды – на вход с магистрального контейнеровоза и на выход на фидерное судно.

    Поэтому достоверных цифр по фидерным перевозкам нет, оценочно же, их объем может составлять порядка 65 млн TEU (для сравнения, объем deep sea перевозок в глобальном масштабе составил по итогам 2017 года порядка 168 млн TEU).

    Dynamar насчитал 124 судоходных компаний, которые занимаются фидерными перевозками. Среди них есть как глобальные линии, для которых фидерные перевозки являются дополнение к собственным deep sea сервисам, так и common feeder’ы.

    Большинство линий, у которых есть фидерные сервисы, также возят региональные грузы. Единственным исключительно фидерным оператором на всем большом рынке принято считать X-Press Feeders. Эта компания работает на всех трейдах и занимает третье место в рейтинге фидерных перевозчиков.

    10 крупнейших фидерных операторов оперируют 569 сервисами, на которых задействовано 841 судно средней контейнеровместимостью 1,8 тыс. TEU.

    Суммарную провозную способность топ-10 фидерных операторов Dynamar оценивает в 25,9 млн TEU, или в 60% от всей фидерной провозной способности.

    В 2017 году в мире было около 25 хабов, доля трансшипмента в обороте которых составляла более 50%. В Северной Европе таких портов только два – это Бремерхафен (где на трансшипмент приходится 57% контейнерооборота) и Вильгельмсхафен (70%).

    В Средиземноморском регионе портов с преимущественной доле трансшимента 9, а на Ближнем Востоке – 5. Самая высокая доля трансшипмента в контейнерообороте у Фрипорта (99%) и Марсашлокка (95%).

    А самые большие абсолютные объемы трансшипмента обрабатывает Сингапур – 28,5 млн TEU в 2017 году.

    523
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    OOCLКонтейнерная линияКонтейнерные перевозкиФотоотчетЮбилей 06.06.2018 20 лет OOCL в России
    OOCL Russia отметила 20-летие своей работы в России
    0
    ContainershipsДокерыЗабастовкаКонтейнерные перевозкиФинляндия 29.01.2018 Изменение ротации из-за забастовки
    Вторая забастовка переносится
    0
    HMMГлобальноЗаказКонтейнерные перевозкиКонтейнеровозыМегаконтейнеровоз 06.06.2018 Мегазаказ на мегаконтейнеровозы
    HMM построит двенадцать 23-тысячников и восемь 14-тысячников
    0
    ВьетнамКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаЭкспорт 25.01.2018 «Красная линия» во Вьетнам
    «РЖД Логистика» организовала тестовую отправку косметической продукции в Ханой АО «РЖД Логистика» в партнерстве с вьетнамским оператором Ratraco […]
    0
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиОТЛК 26.01.2018 2102 контейнерных поезда ОТЛК
    По предварительным данным, объем транзитных перевозок «Объединенной транспортно-логистической компании» в сообщении Азия – Европа – Азия по территории […]
    0
    2018Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиМартТрансКонтейнерФевральЯнварь 23.04.2018 ТрансКонтейнер увеличил транзит
    Внутренние перевозки сократились
    0
    ДАКСЕРКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки 14.06.2018 Рынок морского фрахта остается волатильным
    Мы ожидаем уровень ставок не ниже средней их величины в первом квартале, однако не исключен умеренный постепенный рост. 
    0
    АнтверпенКонтейнеризацияКонтейнерные перевозкиТехнологии 14.06.2018 Хаб для пластика в Антверпене
    13 июня в порту Антверпен состоялось официальное открытие хаба для перевалки пластика. По информации Администрации порта, оператором выступает […]
    0
    Высокоскоростное сообщениеЖ/д перевозкиЖелезная дорогаКитайКонтейнерные перевозкиРЖД 08.06.2018 Высокоскоростные грузовые перевозки
    Будут совместно развивать ОАО «РЖД» и Китайские железные дороги
    0
    ВладивостокЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездРостов-на-ДонуТрансКонтейнер 28.05.2018 Контейнерный поезд Ростов – Владивосток
    «ТрансКонтейнер» запускает контейнерный поезд Ростов – Владивосток. Первый поезд назначением на станцию Первая Речка Дальневосточной железной дороги отправился […]
    0
    Deep SeaMaerskMaersk LineКонтейнерные перевозкиНовороссийск 10.04.2018 Maersk возобновляет океанский сервис на Новороссийск
    Maersk Line в связи с переходом на летнее расписание возобновляет прямой судозаход в Новороссийск на своем океанском сервисе […]
    0
    DHLАвстрияКитайКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездШелковый путь 15.05.2018 Контейнерный поезд из Чэнду в Вену
    DHL Global Forwarding и подразделение Австрийских железных дорог Rail Cargo Group подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу развития […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    10.07.2018 Лому закрыли путь через Находку и Восточный
    09.07.2018 Жд экспорт через порты
    09.07.2018 Проставление отметок таможней могут отменить
    09.07.2018 Грузооборот российского транспорта
    06.07.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26
    06.07.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 26
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.07.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    10.07.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    10.07.2018 Обращение морских агентов в ФТС
    09.07.2018 Проставление отметок таможней могут отменить
    09.07.2018 ФАС и КТСП пошли на мировую
    09.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2018
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД