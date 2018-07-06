Контейнеры-невидимки

Dynamar поделился выводами своего нового исследования «Transhipment and Feedering 2018 – Trades and Operators – Ships and Hubs».

Как подчеркивают авторы, в центре исследования – «невидимые» фидерные контейнеры, которые не попадают в статистику глобальных deep sea перевозок, а в контейнерообороте портов учитываются дважды – на вход с магистрального контейнеровоза и на выход на фидерное судно.

Поэтому достоверных цифр по фидерным перевозкам нет, оценочно же, их объем может составлять порядка 65 млн TEU (для сравнения, объем deep sea перевозок в глобальном масштабе составил по итогам 2017 года порядка 168 млн TEU).

Dynamar насчитал 124 судоходных компаний, которые занимаются фидерными перевозками. Среди них есть как глобальные линии, для которых фидерные перевозки являются дополнение к собственным deep sea сервисам, так и common feeder’ы.

Большинство линий, у которых есть фидерные сервисы, также возят региональные грузы. Единственным исключительно фидерным оператором на всем большом рынке принято считать X-Press Feeders. Эта компания работает на всех трейдах и занимает третье место в рейтинге фидерных перевозчиков.

10 крупнейших фидерных операторов оперируют 569 сервисами, на которых задействовано 841 судно средней контейнеровместимостью 1,8 тыс. TEU.

Суммарную провозную способность топ-10 фидерных операторов Dynamar оценивает в 25,9 млн TEU, или в 60% от всей фидерной провозной способности.

В 2017 году в мире было около 25 хабов, доля трансшипмента в обороте которых составляла более 50%. В Северной Европе таких портов только два – это Бремерхафен (где на трансшипмент приходится 57% контейнерооборота) и Вильгельмсхафен (70%).

В Средиземноморском регионе портов с преимущественной доле трансшимента 9, а на Ближнем Востоке – 5. Самая высокая доля трансшипмента в контейнерообороте у Фрипорта (99%) и Марсашлокка (95%).

А самые большие абсолютные объемы трансшипмента обрабатывает Сингапур – 28,5 млн TEU в 2017 году.