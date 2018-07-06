Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

В мае этого года грузооборот портов Северо-Западного региона снизился относительно аналогичного показателя прошлого года на 2,2%. Снижение произошло за счет уменьшения оборота экспортных и каботажных грузов на 2,8% и 21,9% соответственно. Импорт и транзит выросли.

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В структуре грузооборота портов Северо-Западного региона основной объем приходится на нефтеналивные грузы. При этом в мае на нефть приходилось 26,55%, на нефтепродукты 24,56% от общего объема перевалки. Вторым по объемам грузом является уголь, доля которого в отчетном месяце составила 17,55%.

Большой порт Санкт-Петербург

Объем перевалки через Большой порт Санкт-Петербург в мае увеличился на 16,2% по сравнению с маем прошлого года. По всем направлениям отмечен рост – экспорт (+18,7), импорт (+10,3%) и каботаж (+5,5%).

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Усть-Луга

Грузооборот порта Усть-Луга относительно показателя мая прошлого года снизился на 5,6%. Практически по всем направлениям наблюдается отрицательная динамика. Только транзитные перевозки выросли на 80,1%.

Выборг

Объем перевалки через порт Выборг в мае увеличился на 21,2% по сравнению с маем прошлого года. За отчетный месяц экспорт вырос на 24,5%. Каботаж снизился практически на тот же процент – на 24,8%.

Высоцк

Грузооборот порта Высоцк в мае 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократился на 15,8%. По всем направлениям грузооборота наблюдается снижение.

Приморск

Через порт Приморск в мае этого года было экспортировано на 13,5% меньше нефтеналивных грузов, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Калининград

Объем перевалки через Калининград в мае увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный месяц вырос только экспорт – на 52,7%. Импорт и каботаж упали на 2,7% и 26% соответственно.