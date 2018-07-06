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    • Газовозы идут на восток

    06.07.2018

    • «Новатэк» сообщил, что два СПГ-танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» успешно завершают проход по Северному морскому пути в восточном направлении.

    «Владимир Русанов» полностью прошел Северный морской путь и подошел к Берингову проливу, «Эдуард Толль» вышел в Чукотское море и следует по открытой воде.

    Суда вышли из порта Сабетта с партиями СПГ, произведенного на проекте «Ямал СПГ», и следуют к китайскому порту Цзянсу Жудун. Ледовая часть Северного морского пути была преодолена судами самостоятельно без ледокольной проводки всего за 9 дней, что говорит о выдающихся ледоходных характеристиках судов.

    «Мы рады, что в этом году летний навигационный период Северного морского пути открыли газовозы с грузами нашего проекта, – сказал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки. Более того, они открывают начало регулярных поставок СПГ по Северному морскому пути, которые стали возможны благодаря уникальным характеристикам СПГ-танкеров ледового класса Arc7, разработанных по заказу «Новатэка» специально для арктических проектов».

    Напомним, «Эдуард Толль», первый газовоз в серии из шести, заказанных Teekay для транспортировки газа в рамках проекта «Ямал СПГ» в консорциуме с China LNG Shipping (CLNG), взял на борт первую партию сжиженного природного газа в Сабетте в январе этого года. 

    «Владимир Русанов», первый из трех газовозов, заказанных MOL в сотрудничестве с China COSCO Shipping Corporation для проекта «Ямал СПГ», принял свой первый груз в Сабетте в конце марта этого года. 

    Стоит отметить, что это не первый газ из Сабетты, который ушел на восток. Так, самую первую партию предполагалось направить на азиатский рынок, покупателем должна была быть китайская CNPC, однако в итоге танкер пошел в адрес дочерней структуры «Новатэка» Novatek Gas & Power, позже сообщалось, что партию отгрузят трейдинговой «дочке» малайзийской Petronas.

    Напомним, что к выполнению обязательств по крупным контрактам «Новатэк» приступил с 1 апреля этого года. До этого поставки СПГ шли на спотовый рынок. Более 95% поставок СПГ с Ямал СПГ законтрактованы на ближайшие 20 лет покупателями из Азии.

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