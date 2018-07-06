Безработные контейнеровозы

По состоянию на 25 июня флот безработных контейнеровозов увеличился как по вместимости, так и по количеству судов.

По данным Dynamar, за две недели, предшествующие отчетной дате, суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов выросла на 40,7 тыс. TEU, составив 246 тыс. TEU.

Число простаивающих судов увеличилось н