Безработные контейнеровозы

По состоянию на 25 июня флот безработных контейнеровозов увеличился как по вместимости, так и по количеству судов.
По данным Dynamar, за две недели, предшествующие отчетной дате, суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов выросла на 40,7 тыс. TEU, составив 246 тыс. TEU.
Число простаивающих судов увеличилось н
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