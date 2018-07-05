Yang Ming зафрахтует 10 контейнеровозов

Yang Ming зафрахтует десять контейнеровозов-новостроев, сообщает World Maritime News. По пять судов построят греческая Costamare и японская Shoei Kisen.

Согласно контракту вместимость контейнеровозов составит от 11 000 до 12 000 TEU. Первые новострои должны войти в строй в 2020 году, сдача последнего судна ожидается в 2021 году. После сдачи их передадут в долгосрочный фрахт Yang Ming.

Напомним, согласно плану обновления флота помимо фрахта 10 новостроев Yang Ming построит еще 10 контейнеровозов вместимостью 2 800 TEU каждый.

Они придут на смену старым судам, которые планируется вывести из эксплуатации в течение ближайших 2-3 лет.