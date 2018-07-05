Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Штаны не сухие

    05.07.2018

    • Под таким хэштегом в минувшие выходные компания «СоюзХимТранс-Авто» провела соревнования по рафтингу среди экспедиторских компаний в Лосево на базе отдыха «Kiviniemi».

    За малый кубок «СоюзХимТранс-Авто» боролись пять команд. Среди них были и профессионалы, и любители с хорошей подготовкой – три экипажа выставил «СоюзХимТранс-Авто» и один STA Logistic (таким любые сюрпризы водной стихии по плечу) плюс SeaNews – команда самонадеянных новичков (нам бы весла не утопить).

    Опускаем подробности прохождения этапов. Скажем лишь, что спусков было несколько, и они были нелегкие. Не все участники обладали недюжинной физической силой и крепкой нервной системой: команды редели, а некоторые и вовсе сходили с гонок. До заветного финиша дошли самые упорные.

    В итоге победителями и обладателями кубка стали все три экипажа «СоюзХимТранс-Авто». Второе место у STA Logistic. Третью ступень пьедестала почета заняла команда SeaNews, мужественно выдержавшая два этапа.

    Из эмоций и впечатлений – мокро, страшно, весело, шумно. А как это было на самом деле, смотрите фото.

    284
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    СоюзХимТранс-АвтоСпорт 18.06.2018 «СоюзХимТранс-Авто» приглашает на рафтинг
    Компания «СоюзХимТранс-Авто» приглашает экспедиторские компании принять участие в открытом чемпионате России по рафтингу. Состязания пройдут 30 июня на […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    05.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 27, 2018
    03.07.2018 FM Logistic протестировал электронную транспортную накладную
    02.07.2018 Грузы РЖД
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 25
    29.06.2018 Нулевые пошлины продлят
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.07.2018 Все порты Финляндии
    05.07.2018 Новый жд сервис FESCO
    04.07.2018 Железнодорожные контейнеры
    04.07.2018 Первые контейнеры ONE в Новороссийске
    03.07.2018 ТОП 5 крупнейших контейнерных портов Европы
    03.07.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД