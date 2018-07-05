Штаны не сухие

Под таким хэштегом в минувшие выходные компания «СоюзХимТранс-Авто» провела соревнования по рафтингу среди экспедиторских компаний в Лосево на базе отдыха «Kiviniemi».

За малый кубок «СоюзХимТранс-Авто» боролись пять команд. Среди них были и профессионалы, и любители с хорошей подготовкой – три экипажа выставил «СоюзХимТранс-Авто» и один STA Logistic (таким любые сюрпризы водной стихии по плечу) плюс SeaNews – команда самонадеянных новичков (нам бы весла не утопить).

Опускаем подробности прохождения этапов. Скажем лишь, что спусков было несколько, и они были нелегкие. Не все участники обладали недюжинной физической силой и крепкой нервной системой: команды редели, а некоторые и вовсе сходили с гонок. До заветного финиша дошли самые упорные.

В итоге победителями и обладателями кубка стали все три экипажа «СоюзХимТранс-Авто». Второе место у STA Logistic. Третью ступень пьедестала почета заняла команда SeaNews, мужественно выдержавшая два этапа.

Из эмоций и впечатлений – мокро, страшно, весело, шумно. А как это было на самом деле, смотрите фото.