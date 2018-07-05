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    • Что за прелесть российская таможня!

    05.07.2018

    • Своим мнение о трактовке СЗТУ требований по предоставлению предварительной информации на морском транспорте поделился Владимир Коростелев, представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России, член рабочей группы НПИ АСИ «Совершенствование таможенного администрирования»

    Что за прелесть российская таможня!3 июля 2018 года на сайте Северо-Западного таможенного управления было опубликовано заявление «О представлении предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом» с информацией, противоречащей положениям Решения №51 Коллегии Евразийской экономической комиссии.

    Дело в том, что соответствии со статьей 11 Таможенного кодекса ЕАЭС состав предварительной информации, структура, формат, порядок, сроки представления и лица, которые обязаны либо вправе представлять таможенным органам предварительную информацию, определяются Евразийской экономической комиссией.

    И в соответствии с пунктом 2 «Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом», утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 апреля 2018 года №51, (далее – Порядок) «перевозчик, осуществляющий ввоз товаров, обязан представить предварительную информацию только в объеме сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка».

    При этом в перечне сведений, перечисленных в пункте 5 Порядка, отсутствуют так называемые «регистрационные номера уведомлений о прибытии товаров/транзите товаров на перевозимые данным судном товары, полученные от лиц, уполномоченных в отношении товаров».

    Постоянно присутствующие на заседаниях экспертной группы ЕЭК по предварительному информированию представители ФТС России прекрасно осведомлены как об объеме сведений, который обязан представить морской перевозчик при представлении предварительной информации, так и о необходимости доработки программного обеспечения КПС «Портал Морской порт» с целью приведения в соответствие функционала его работы с требованиями Порядка, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 апреля 2018 года №51.

    Судя по опубликованному СЗТУ заявлению (адрес публикации – http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29440:2018-07-03-06-17-15&catid=165:2010-12-23-09-12-04&Itemid=83), сотрудники Управления либо недостаточно глубоко изучили, либо решили проигнорировать положения Решения №51. В противоречии с содержанием пунктов 2 и 5 Порядка СЗТУ предлагает собственное видение состава сведений предварительной информации, предоставляемой морским перевозчиком.

    Судя по публикации СЗТУ, судовой агент должен:

    «Указать все регистрационные номера уведомлений о прибытии товаров/транзите товаров на перевозимые данным судном товары, полученные от лиц, уполномоченных в отношении товаров» (!), то есть не только обеспечить доставку контейнеров в порт, но и за 6 часов до прибытия разыскать всех грузополучателей, уговорить их ввести предварительную информацию по своим контейнерам (товарным партиям) в таможенную информационную систему, собрать регистрационные номера, подтверждающие ввод предварительной информации грузополучателями, и передать их в таможенные органы. Все это находится в полном противоречии с положениями Решения №51 Евразийской экономической комиссии.

    Ну что за прелесть российская таможня!

    Какая она все-таки самостоятельная и крутая! Никто и ничто ей не указ.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

     

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