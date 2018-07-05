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    • Новый жд сервис FESCO

    05.07.2018

    • FESCO запускает еженедельный контейнерный поезд для доставки экспортных грузов из Красноярска (терминал «БЛТК») в Чэнду (провинция Сычуань) и Сиань (провинция Шэньси) через Казахстан.

    Новый маршрут проходит через пограничные переходы Локоть / Достык / Алашанькоу. Как сообщили SeaNews в компании, общее время в пути следования составляет шесть суток. Сервис включает в себя также услуги таможенного оформления и доставки «последней мили» – автотранспортом до склада клиента.

    Пилотный поезд, состоящий из 41 сорокафутового контейнера с экспортом, должен прибыть в пункт назначения 9 июля.

    Это второй железнодорожный экспортный сервис FESCO из Красноярска в Китай по сухопутному маршруту: в феврале этого года FESCO запустила регулярный поезд в Чэнду через Монголию (пограничные переходы Наушки / Замын-Ууд / Эрлянь). Кроме того, в настоящее время функционирует сервис Владивосток – Красноярск – Владивосток, являющийся частью интермодальной цепочки, связывающий Россию и страны АТР через ВМТП.

    Работать на континентальном направлении Китай – Россия – Европа FESCO начала в конце 2016 года, запустив поезд Тяньцзинь – Москва, в 2017 году был организован транзитный сервис Китай – Германия – Китай через Россию и Монголию. Также в настоящее время функционирует регулярный поезд Сямэнь – Москва. Объем перевозок FESCO по международным сухопутным маршрутам в 2017 году составил 3,9 тыс. TEU, а в первом полугодии 2018 года достиг 6,2 тыс. TEU.

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