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    • А.Тарасенко: Самое главное – это портовое хозяйство

    05.07.2018

    • Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с вр.и.о. губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, А.Тарасенко информировал главу государства о приоритетах социально-экономического развития региона.

    Приводим выдержку из стенограммы, где А.Тарасенко говорит о портовой отрасли:

    «Сегодня у меня задача – поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть.

    Поэтому самое главное – это портовое хозяйство, которое мы обновляем и развиваем, и двигаемся вперёд, приводим к стандартам для того, чтобы хотя бы увидеть тот задел, который вырабатывается, чтобы он был единым для всех, а не так, что один платит 3 рубля, а другой платит… Я проверил: за перевалку тонны угля у одного 45 я получаю, а у другого получаю 0,17. Спрашиваю: «Почему? Надо сбивать, уголь для всех одинаково стоит». А потому, что один берет, 9 долларов платит открыто и 9 – за какие-то услуги. В результате у меня эти девять уходят. Сейчас это привожу в соответствие, заставляю, чтобы все одинаково трудились».

    Фото: пресс-служба Кремля

     

     

     

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