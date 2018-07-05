А.Тарасенко: Самое главное – это портовое хозяйство

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с вр.и.о. губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

Как сообщает пресс-служба Кремля, А.Тарасенко информировал главу государства о приоритетах социально-экономического развития региона.

Приводим выдержку из стенограммы, где А.Тарасенко говорит о портовой отрасли:

«Сегодня у меня задача – поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть.

Поэтому самое главное – это портовое хозяйство, которое мы обновляем и развиваем, и двигаемся вперёд, приводим к стандартам для того, чтобы хотя бы увидеть тот задел, который вырабатывается, чтобы он был единым для всех, а не так, что один платит 3 рубля, а другой платит… Я проверил: за перевалку тонны угля у одного 45 я получаю, а у другого получаю 0,17. Спрашиваю: «Почему? Надо сбивать, уголь для всех одинаково стоит». А потому, что один берет, 9 долларов платит открыто и 9 – за какие-то услуги. В результате у меня эти девять уходят. Сейчас это привожу в соответствие, заставляю, чтобы все одинаково трудились».

Фото: пресс-служба Кремля