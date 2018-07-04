Rhenus и LBH Group создадут СП

Rhenus и LBH Group планируют создать совместное предприятие в целях расширения деятельности в области перевозки грузов по внутренним водным путям.

Комментируя это решение, управляющий директор Rhenus Port Logistics Томас Маассен отметил, что таким образом компании хотят укрепить совместные позиции в Роттердаме и повысить эффективность и гибкость предлагаемых клиентам услуг.

В ближайшее время партнеры определят структуру и механизмы сотрудничества, после чего сделка должна быть одобрена антимонопольными органами, сообщает Rhenus.