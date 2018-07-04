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    • HHLA закрыла сделку по покупке Transiidikeskuse

    04.07.2018

    • Сделка Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) по приобретению эстонского терминального оператора Transiidikeskuse AS закрыта после выполнения всех условий контракта, подписанного в марте этого года. Все акции Transiidikeskuse AS переданы HHLA.

    «Мы рады, что сделка по слиянию завершена. Это позволит нам успешно интегрировать TK в HHLA. Мы видим огромный потенциал в порту Мууга, а также на рынке региона, и мы максимально будем использовать его с помощью сотрудников Transiidikeskuse. Приобретение Transiidikeskuse – первый успешный шаг в осуществлении нашей стратегии», – отметила председатель правления HHLA Анжела Титцрат.

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