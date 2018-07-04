HHLA закрыла сделку по покупке Transiidikeskuse

Сделка Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) по приобретению эстонского терминального оператора Transiidikeskuse AS закрыта после выполнения всех условий контракта, подписанного в марте этого года. Все акции Transiidikeskuse AS переданы HHLA.

«Мы рады, что сделка по слиянию завершена. Это позволит нам успешно интегрировать TK в HHLA. Мы видим огромный потенциал в порту Мууга, а также на рынке региона, и мы максимально будем использовать его с помощью сотрудников Transiidikeskuse. Приобретение Transiidikeskuse – первый успешный шаг в осуществлении нашей стратегии», – отметила председатель правления HHLA Анжела Титцрат.