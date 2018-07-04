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    • DSME построит FSRU для Греции

    04.07.2018

    • Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) подписала с Maran Gas Maritim, «дочкой» греческой  Angelicoussis Shipping Group, контракт на строительство плавучей установки по хранению и регазификации СПГ (FSRU).

    Длина судна составит 295 м, ширина – 26 м, вместимость – 173 400 куб. м. Его построят на верфи Okpo. Сдача FSRU в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 года.

    Стоимость сделки не раскрывается, однако, по некоторым оценкам, она может составлять порядка 206 млн долларов. 

    Отмечается, что это сотый заказ Angelicoussis у DSME. Первое судно для компании DSME построила в 1994 году. В настоящее время у Angelicoussis работает 82 судна, построенных DSME, и еще 18 строятся на верфи Okpo.

    Всего же с начала этого года DSME получила заказа на строительство 27 судов на общую сумму 3,4 млрд долларов, включая 11 газовозов, 15 нефтевозов и одно специализированное самоходное судно. Это 47% от общего портфеля заказов стоимостью 7,3 млрд долларов, запланированного на этот год.

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