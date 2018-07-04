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    • Портовое сообщество: за и против

    04.07.2018

    • На расширенном заседании Консультативного совета по таможенной политике при Северо-Западном таможенном управлении, которое прошло в июне в Петербурге, прозвучало предложение о создании регионального портового сообщества. В чем плюсы и минусы такого сообщества и что выиграет от него бизнес, рассуждает Андрей Зайцев, заместитель директора операционного управления по морским перевозкам группы компаний AsstrA.

    Портовое сообщество: за и противИдея создания сообщества отвечает современным тенденциям по позиционированию портов как единого узла транспортной инфраструктуры в регионе. Сообщество сможет предоставить клиентам (в особенности иностранным) «единое окно» для входа и начала работы с Большим портом Санкт-Петербурга. Сейчас трудно предсказать, как это будет реализовано на практике, но формирование подобной организации может сделать прозрачнее работу с портом для всех участников, а также определить возможности инфраструктуры, подчеркнуть его конкурентные преимущества по отношению к другим портам РФ, Прибалтики и Финляндии. Такой формат поможет автоматизировать и упростить работу компаниям в порту. В целом, реализация «единого окна» при условии достаточной интеграции с поставщиками услуг позволит не подавать одну и ту же информацию в государственные органы дважды или даже трижды.

    Помимо «единого окна» непосредственные клиенты порта (импортеры и экспортеры) за счет позиционирования порта как единого узла получат понимание всех возможностей инфраструктуры Большого порта Санкт-Петербурга. Также можно предположить, что произойдет унификация ряда процедур. Сейчас оформление судна после прихода в порт и оформление грузов для дальнейшей его транспортировки железнодорожным транспортом по-прежнему происходит как в бумажном, так и в электронном виде. Я предполагаю, что формат прохождения этих процедур будет единым, что приведет к упрощению работы с различными контрагентами в порту.

    Я также предполагаю, что могла бы быть создана сквозная ИТ-система, которая позволит обеспечивать обмен информацией между портовыми службами, морскими перевозчиками, логистическими компаниями и государственными органами. В Европе все основано на едином стандарте обмена сообщениями.

    Сами участники сообщества получат общее позиционирование и маркетинг всей логистической инфраструктуры, а также координацию работы всех игроков, участвующих в цепочке поставок.

    Скорее всего в переговорах будут участвовать и представители власти, возможно, где-то они пойдут навстречу бизнесу, где-то нет. Тем не менее, привлечение государства к подобному деятельному диалогу в любом случае будет полезно.

    Если предположить, что все вышесказанное осуществится, провайдеры логистических услуг смогут оценить унификацию процедур по работе с разными терминалами, упрощение и ускорение обработки грузов в порту. Создание интегрированных ИТ-решений потенциально должно повысить уровень взаимодействия между всеми контрагентами, участвующими в цепочке поставок и исключить ручную работу. Все это должно привести к повышению качества предоставляемых услуг в порту. 

    Если говорить о возможных минусах создания сообщества, то есть вероятность, что стать членами сможет лишь ограниченное количество компаний. Это создаст неравные условия для других игроков рынка. 

    Некоторые участники рынка уже высказали мнение о том, что существенных изменений по упрощению работы с портом не произойдет. Однако будем надеяться, что по итогу мы все-таки увидим ряд позитивных изменений.

    К тому же, создание портового сообщества должно положительно сказаться на имидже России. Унификация процедур, согласованность логистических действий, терминалов, стивидоров, морских линий, таможенных органов и государственных структур (в первую очередь при помощи электронного оборота) позволит повысить скорость обработки грузов в порту, снизить риски потери времени и исключить ошибки при оформлении, а также создаст прозрачность для всех игроков рынка и поспособствует снижению себестоимости услуг.

    Несмотря на то, что за последние годы уже произошел ряд положительных преобразований (электронное декларирование и сокращение времени обработки грузов в порту), по вышеуказанным вопросам работа российских портов все еще находится далеко от европейских.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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