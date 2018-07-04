Портовое сообщество: за и против

На расширенном заседании Консультативного совета по таможенной политике при Северо-Западном таможенном управлении, которое прошло в июне в Петербурге, прозвучало предложение о создании регионального портового сообщества. В чем плюсы и минусы такого сообщества и что выиграет от него бизнес, рассуждает Андрей Зайцев, заместитель директора операционного управления по морским перевозкам группы компаний AsstrA.

Идея создания сообщества отвечает современным тенденциям по позиционированию портов как единого узла транспортной инфраструктуры в регионе. Сообщество сможет предоставить клиентам (в особенности иностранным) «единое окно» для входа и начала работы с Большим портом Санкт-Петербурга. Сейчас трудно предсказать, как это будет реализовано на практике, но формирование подобной организации может сделать прозрачнее работу с портом для всех участников, а также определить возможности инфраструктуры, подчеркнуть его конкурентные преимущества по отношению к другим портам РФ, Прибалтики и Финляндии. Такой формат поможет автоматизировать и упростить работу компаниям в порту. В целом, реализация «единого окна» при условии достаточной интеграции с поставщиками услуг позволит не подавать одну и ту же информацию в государственные органы дважды или даже трижды.

Помимо «единого окна» непосредственные клиенты порта (импортеры и экспортеры) за счет позиционирования порта как единого узла получат понимание всех возможностей инфраструктуры Большого порта Санкт-Петербурга. Также можно предположить, что произойдет унификация ряда процедур. Сейчас оформление судна после прихода в порт и оформление грузов для дальнейшей его транспортировки железнодорожным транспортом по-прежнему происходит как в бумажном, так и в электронном виде. Я предполагаю, что формат прохождения этих процедур будет единым, что приведет к упрощению работы с различными контрагентами в порту.

Я также предполагаю, что могла бы быть создана сквозная ИТ-система, которая позволит обеспечивать обмен информацией между портовыми службами, морскими перевозчиками, логистическими компаниями и государственными органами. В Европе все основано на едином стандарте обмена сообщениями.

Сами участники сообщества получат общее позиционирование и маркетинг всей логистической инфраструктуры, а также координацию работы всех игроков, участвующих в цепочке поставок.

Скорее всего в переговорах будут участвовать и представители власти, возможно, где-то они пойдут навстречу бизнесу, где-то нет. Тем не менее, привлечение государства к подобному деятельному диалогу в любом случае будет полезно.

Если предположить, что все вышесказанное осуществится, провайдеры логистических услуг смогут оценить унификацию процедур по работе с разными терминалами, упрощение и ускорение обработки грузов в порту. Создание интегрированных ИТ-решений потенциально должно повысить уровень взаимодействия между всеми контрагентами, участвующими в цепочке поставок и исключить ручную работу. Все это должно привести к повышению качества предоставляемых услуг в порту.

Если говорить о возможных минусах создания сообщества, то есть вероятность, что стать членами сможет лишь ограниченное количество компаний. Это создаст неравные условия для других игроков рынка.

Некоторые участники рынка уже высказали мнение о том, что существенных изменений по упрощению работы с портом не произойдет. Однако будем надеяться, что по итогу мы все-таки увидим ряд позитивных изменений.

К тому же, создание портового сообщества должно положительно сказаться на имидже России. Унификация процедур, согласованность логистических действий, терминалов, стивидоров, морских линий, таможенных органов и государственных структур (в первую очередь при помощи электронного оборота) позволит повысить скорость обработки грузов в порту, снизить риски потери времени и исключить ошибки при оформлении, а также создаст прозрачность для всех игроков рынка и поспособствует снижению себестоимости услуг.

Несмотря на то, что за последние годы уже произошел ряд положительных преобразований (электронное декларирование и сокращение времени обработки грузов в порту), по вышеуказанным вопросам работа российских портов все еще находится далеко от европейских.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции