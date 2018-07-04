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    • Первые контейнеры ONE в Новороссийске

    04.07.2018

    • В Новороссийск прибыли первые груженые контейнеры в корпоративной символике линии ONE, сообщил «Рускон».

    «Контейнеры прибыли в Новороссийск в конце июня, – пояснили SeaNews в компании. – ONE приобретает слоты на фидере HL/EMES на НУТЭП. Дальше, скорее всего, контейнеры отправятся в Юго-Восточную Азию».

    Напомним, что в октябре 2016 года японские судоходные компании Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) подписали контракт по интеграции контейнерного бизнеса и создании совместного предприятия.

    Тогда же сообщалось, что новая компания будет оперировать флотом общей вместимостью 1,4 млн TEU и займет шестое место на мировом рынке с долей порядка 7%. Совместное предприятие было создано 1 июля 2017 года, а операционную деятельность новая контейнерная линия ONE начала осуществлять с 1 апреля этого года.

    Фото: «Рускон»

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