Первые контейнеры ONE в Новороссийске

В Новороссийск прибыли первые груженые контейнеры в корпоративной символике линии ONE, сообщил «Рускон».

«Контейнеры прибыли в Новороссийск в конце июня, – пояснили SeaNews в компании. – ONE приобретает слоты на фидере HL/EMES на НУТЭП. Дальше, скорее всего, контейнеры отправятся в Юго-Восточную Азию».

Напомним, что в октябре 2016 года японские судоходные компании Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) подписали контракт по интеграции контейнерного бизнеса и создании совместного предприятия.

Тогда же сообщалось, что новая компания будет оперировать флотом общей вместимостью 1,4 млн TEU и займет шестое место на мировом рынке с долей порядка 7%. Совместное предприятие было создано 1 июля 2017 года, а операционную деятельность новая контейнерная линия ONE начала осуществлять с 1 апреля этого года.

Фото: «Рускон»