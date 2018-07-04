Король на верфи

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили судоремонтную верфь Damen на Кюрасао, сообщили SeaNews в компании.

Сначала королевская чета в сопровождении директора Damen по судоремонту и конверсии Дурка-Яна Недерлофа осмотрела с воды два новых плавдока – один 230 на 45 метров, а другой 108 на 23 метра, которые будут запущены в эксплуатацию с сентября.

На берегу экскурсию провел генеральный директор Damen Shiprepair Curaçao Лодевийк Франкен, в ходе ее король и королева пообщались с сотрудниками верфи.

По словам Л.Франкена, основными темами была подготовка и обучение персонала и инвестиции в развитие производственных мощностей.

Верфь на Кюрасао перешла под контроль Damen в прошлом году, новые плавдоки были построены уже при них.