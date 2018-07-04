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    • В Средиземном море могут ввести SECA

    04.07.2018

    • Международная морская организация сообщила о начале проведения исследования возможности создания зоны контроля выбросов оксидов серы с судов в Средиземном море.

    На сегодня таких зон в мире четыре – в Балтийском и Северном морях, в Северной Америке (у берегов США и Канады) и в водах США в Карибском море (у побережья Пуэрто-Рико и Виргинских островов).

    В зонах SECA действует ограничение на содержание серы в бункерном топливе 0,1%, тогда как в остальных районах допускается до 3,5% (с 1 января 2020 года этот лимит снижается до 0,5%).

    Новое исследование должно оценить, насколько целесообразно введение подобной зоны в Средиземном море – или в отдельной его части, включая как положительный эффект, так и потенциальные затраты для судовладельцев.

    По информации IMO, проводить исследование будет международный консорциум во главе с Energy & Environmental Research Associates (EERA), заказчиком и координатором выступает REMPEC – Региональный центр реагирования на чрезвычайные ситуации загрязнения морской среды Средиземного моря IMO.

    Контракт на проведение исследования был подписан в июне, завершить его планируется к весне 2019 года, результаты исследования будут представлены в Комитет по защите морской среды IMO (MEPC).

     

     

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