Kuehne + Nagel подписался с Castorama

Castorama подписала с Kuehne + Nagel соглашение на три года на управление логистикой дистрибуционного центра компании в России.

Ранее Kuehne + Nagel уже работал с Castorama в России, с 2015 года оказывая услуги контрактной логистики и кросс-докинга.

Теперь компания отвечает за комплексное управление логистикой распределительного центра Castorama в Чехове. Площадь центра составляет 63 тыс. кв. м, что соответствует около 12 тыс. единиц складского учета (SKU).

Как сообщили SeaNews в российском офисе компании, комплексное индивидуальное решение включает ряд высокотехнологичных дополнительных услуг, таких как голосовая система отбора товаров на складе и другие технологии, которые позволяют максимально увеличить эффективность хранения и обработки продукции.

«Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, разнообразие размеров, стилей, веса, цвета и других параметров единиц складского учета (SKU) ведет к увеличению перечня разнообразных товаров у ритейлеров», – отметил Перри Нойманн, президент кластера в России и Республике Беларусь и генеральный директор ООО «Кюне + Нагель».

Castorama (входит в состав группы Kingfisher) управляет в России 20 розничными магазинами.