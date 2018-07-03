Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Kuehne + Nagel подписался с Castorama

    03.07.2018

    • Castorama подписала с Kuehne + Nagel соглашение на три года на управление логистикой дистрибуционного центра компании в России.

    Ранее Kuehne + Nagel уже работал с Castorama в России, с 2015 года оказывая услуги контрактной логистики и кросс-докинга.

    Теперь компания отвечает за комплексное управление логистикой распределительного центра Castorama в Чехове. Площадь центра составляет 63 тыс. кв. м, что соответствует около 12 тыс. единиц складского учета (SKU).

    Как сообщили SeaNews в российском офисе компании, комплексное индивидуальное решение включает ряд высокотехнологичных дополнительных услуг, таких как голосовая система отбора товаров на складе и другие технологии, которые позволяют максимально увеличить эффективность хранения и обработки продукции.

    «Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, разнообразие размеров, стилей, веса, цвета и других параметров единиц складского учета (SKU) ведет к увеличению перечня разнообразных товаров у ритейлеров», – отметил Перри Нойманн, президент кластера в России и Республике Беларусь и генеральный директор ООО «Кюне + Нагель».

    Castorama (входит в состав группы Kingfisher) управляет в России 20 розничными магазинами.

     

     

    42
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ЛогистикаПроектРосАгроМаркетСкладская логистика 28.05.2018 Первый в сети
    FM Logistic станет официальным логистическим провайдером сети оптово-распределительных центров холдинга «РосАгроМаркет» для продукции категории fresh
    0
    AsstrAИнтервьюЛогистикаСанкцииТенденции 27.04.2018 Российская логистика в период новых санкций
    Санкции по умолчанию несут негативный характер. При этом они создают новые вызовы для развития бизнеса.
    0
    2018Kuehne+NagelМартФевральФинансыЯнварь 26.04.2018 Финансы Kuehne + Nagel
    Рост в сегменте морских, авиа, жд и автоперевозок, снижение в сегменте контрактной логистики
    0
    DB Schenker ИнновацииСкладская логистикаТехнологии 15.06.2018 Schenker бросает перчатку
    DB Schenker начал применять на своем складском комплексе в Эхинге под Мюнхеном ProGlove – «умную» перчатку-сканер. Устройство предназначено […]
    0
    КадрыЛогистикаЧеловеческий фактор 01.03.2018 Кадры определяют все
    Мы тратим деньги на рекламные объявления, рекрутинг, а взамен получаем пачки резюме от линейного персонала.
    0
    2017Kuehne+NagelФинансы 28.02.2018 Финансы Kuehne + Nagel
    Kuehne + Nagel опубликовали финансовые показатели по итогам 2017 года. Выручка группы увеличилась на 11,2% до 22,2 млрд […]
    0
    Kuehne+NagelАвиалогистикаЛогистика 14.06.2018 Новый контракт Kuehne + Nagel
    И тонна бамбука в неделю
    0
    Kuehne+NagelИнвестицииСПТехнологии 15.01.2018 Kuehne + Nagel создает СП с Temasek
    Kuehne + Nagel и сингапурская инвестиционная компания Temasek подписали меморандум о взаимопонимании. Документ нацелен на создание совместного предприятия […]
    0
    ITЛогистикаТехнологии 26.06.2018 Робот Юля и искусственный интеллект
    DPD в России поделились радостью победы в конкурсе проектов Logistic Chain Performance Rating 2018. Представленный на конкурсе робот-оператор […]
    0
    ITSeaDataЛогистика 24.04.2018 Ключевой фактор эффективности при оказании логистических услуг
    Взгляд со стороны компании-автоматизатора на проблемы и решения в сфере транспортной логистики
    0
    ИнтервьюКанавараЛогистикаЧеловеческий фактор 29.06.2018 Современные реалии и логистика
    Как меняются тенденции развития транспортно-логистического бизнеса, действительно ли иностранные клиенты предпочитают иностранных же подрядчиков, почему нельзя списывать со счетов железнодорожные перевозки и как выдерживать большие нагрузки в работе
    0
    DHLFashion-индустрияЛогистикаСоглашениеСотрудничество 07.06.2018 Русские сезоны DHL Express
    DHL Express и фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны» намерены сотрудничать в сфере продвижения российских дизайнеров на […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    03.07.2018 FM Logistic протестировал электронную транспортную накладную
    02.07.2018 Грузы РЖД
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 25
    29.06.2018 Нулевые пошлины продлят
    28.06.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2018
    28.06.2018 Новый генеральный в ТрансКонтейнере
    27.06.2018 Новые правила перевозки контейнеров по жд
    27.06.2018 Линии снимают рейс
    26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД