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    • FM Logistic протестировал электронную транспортную накладную

    03.07.2018

    • FM Logistic одним из первых на логистическом рынке протестировал электронную транспортную накладную.

    В мае этого года компания провела два рейса с использованием электронных транспортных накладных. Груз перевозили в Москву с подмосковного склада малотоннажным транспортом. Клиентом выступила компания Levi’s, в магазины которой FM Logistic доставил одежду, обувь и аксессуары.

    Планирование проекта началось еще в феврале, в марте разрабатывались бизнес-процессы и схемы поставок не только для тестовых рейсов, но и для будущей работы с электронными транспортными накладными на постоянной основе.

    Разработкой IT-инструмента занимался партнер FM Logistic – сервис обмена электронными документами Synerdocs. Москва, отмечают в компании, была выбрана для теста неслучайно – перевозки внутри столицы имеют свою специфику: они достаточно быстрые и совершаются, как правило, в ночное время. Электронные транспортные накладные передаются моментально.

    Были и сложности: из-за того, что груз перевозят ночью, создаются определенные ограничения в поддержке пока еще неопытного пользователя электронных транспортных накладных. Поэтому FM Logistic провели для водителей вебинары, предоставили инструкцию пользователя и обучающий видеоролик. Техподдержку тестирования обеспечил Synerdocs.

    Летом 2018 года FM Logistic планирует провести еще одну доставку со склада в Подольске до магазинов Levi’s в Москве.

    Законодательное регулирование использования электронных транспортных накладных Министерством транспорта отрасль, по информации FM Logistic, ожидает уже к середине 2019 года. На данный момент позиция государства по этому вопросу разрешительная, но не обязывающая – участники рынка передавать транспортные накладные в электронном виде при согласии всех сторон поставки, а могут, как и раньше, использовать бумажные документы.

    После введения стандартов использования электронных транспортных накладных Министерством транспорта РФ компания рассчитывает на поддержку государства и дополнительную мотивацию по переходу на электронную транспортную накладную. В частности, считают в FM Logistic, необходимо законодательно закрепить возможность обмена электронными транспортными накладными для возможности их проверки инспектором ГИБДД – сейчас необходимо одну копию для него все равно печатать.

    Остается нерешенным и ряд вопросов, связанных с использованием электронных транспортных накладным в международных перевозках, несмотря на то, что Россия присоединилась к конвенции о договоре КДПГ. Это признание ЭЦП других государств и вопросы, связанные с третьей доверенной стороной, которая будет передавать через себя эти документы и удостоверять легитимность стоящих на них ЭЦП. Сроки решения данных вопросов пока неизвестны, отмечают в FM Logistic.

    При этом государство, считают в компании, заинтересовано в том, чтобы рынок переходил на электронные транспортные накладные: это приведет к снижению доли «серых» перевозок и оздоровлению отрасли в целом.

    Заинтересован в нововведении и бизнес. Так, грузоотправителям использование электронных транспортных накладных позволит своевременно проводить бухгалтерские документы в учетной системе за счет исключения потерь и сокращения срока возврата документов (ТН, ТОРГ-12, акт выполненных работ), сократить сроки оплаты за проданный по постоплате товар за счет сокращения срока возврата документов (ТОРГ-12), получать информацию о непринятом товаре в момент сдачи груза грузополучателю.

    Дополнительными бонусами для грузополучателей станут экономия на распечатке документов, сокращение трудоемкости подготовки к налоговым проверкам и избавление от бумажного архива.

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