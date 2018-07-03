Спасли после 22 часов в воде

У берегов Кубы спасли члена экипажа круизного лайнера «Norwegian Getaway» Norwegian Cruise Lines. Он упал за борт в субботу около 15-20 когда судно находилось в 28 милях к северо-западу от Пинар-дель-Рио.

По информации местных СМИ, Береговая охрана США провела поиск на участке порядка 1,63 тыс. кв. км, с наступлением темного времени суток поиск был отложен. «Norwegian Getaway» также был вынужден приостановить поиск.

В воскресенье человека за бортом заметили с круизного судна «Carnival Glory», совершавшего переход из Майами на мексиканский остров Косумель.

Он махал руками, ни спасжилета, ни какого-либо иного средства, чтобы держаться на плаву, у него не было. В воде он провел 22 часа. Обнаружили его в 21 миле к северу от Кубы.

«Carnival Glory» немедленно изменил курс и поднял спасенного на борт. Сообщается, что его состояние стабильное.