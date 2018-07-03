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    • Назначение в Росморпорте

    03.07.2018

    • По информации «Росморпорта», приказом Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» от 02.07.2018 № 914/к на должность заместителя директора по эксплуатации Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» со 2 июля 2018 года назначен Сергей Лопунов.

    С.Лопунов – выпускник Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. адм. Г.И.Невельского, инженер по организации и управлению морским транспортом.

    До настоящего назначения он занимал должность финансового директора ООО «Фаст Форвардинг Компани», до этого возглавлял ООО «Владивостокский морской пассажирский терминал».

     

     

     

     

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