Назначение в Росморпорте

По информации «Росморпорта», приказом Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» от 02.07.2018 № 914/к на должность заместителя директора по эксплуатации Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» со 2 июля 2018 года назначен Сергей Лопунов.

С.Лопунов – выпускник Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. адм. Г.И.Невельского, инженер по организации и управлению морским транспортом.

До настоящего назначения он занимал должность финансового директора ООО «Фаст Форвардинг Компани», до этого возглавлял ООО «Владивостокский морской пассажирский терминал».