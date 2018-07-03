Как подать предварительную информацию

С 1 октября 2018 года в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 №51 вводится обязательное предварительное информирование о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом.

Северо-Западное таможенное управление расписало алгоритм действий участников рынка по представлению предварительной информации. Публикуем инструкцию.

Для подачи предварительной информации в таможенные органы Российской Федерации через сервис Личного кабинета участника ВЭД необходимо:

1) Зайти в сеть «Интернет» и набрать в адресной строке адрес http://edata.customs.ru/.

2) Зарегистрироваться и войти в Личный кабинет участника ВЭД. Если Вы уже зарегистрированы, то в Личном кабинете ввести свой логин и пароль.

3) Выбрать сервис «Процедура предварительного информирования в морских портах» и следовать инструкциям, указанным на заглавной странице:

Для лиц, уполномоченных в отношении товаров:

1) Создать новое Уведомление о прибытии товаров/транзите товаров. Заполнить уведомление и сохранить внесенные сведения;

2) Отправить уведомление в автоматизированную систему таможенных органов. После регистрации Уведомления получить регистрационный номер;

3) Указать полученный регистрационный номер в договоре о перевозке.

Для судовых агентов:

1) Создать пакет документов. Заполнить и сохранить внесенные сведения. Указать все регистрационные номера уведомлений о прибытии товаров/транзите товаров на перевозимые данным судном товары, полученные от лиц, уполномоченных в отношении товаров;

2) Отправить пакет документов в автоматизированную систему таможенных органов. После регистрации получить регистрационный номер;

3) Предъявить регистрационный номер таможенному инспектору для предоставления информации по данному судну и товарам.