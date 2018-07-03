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    • Как подать предварительную информацию

    03.07.2018

    • С 1 октября 2018 года в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 №51 вводится обязательное предварительное информирование о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом.

    Северо-Западное таможенное управление расписало алгоритм действий участников рынка по представлению предварительной информации. Публикуем инструкцию.

    Для подачи предварительной информации в таможенные органы Российской Федерации через сервис Личного кабинета участника ВЭД необходимо:

    1) Зайти в сеть «Интернет» и набрать в адресной строке адрес http://edata.customs.ru/.

    2) Зарегистрироваться и войти в Личный кабинет участника ВЭД. Если Вы уже зарегистрированы, то в Личном кабинете ввести свой логин и пароль.

    3) Выбрать сервис «Процедура предварительного информирования в морских портах» и следовать инструкциям, указанным на заглавной странице:

    Для лиц, уполномоченных в отношении товаров:

    1) Создать новое Уведомление о прибытии товаров/транзите товаров. Заполнить уведомление и сохранить внесенные сведения;

    2) Отправить уведомление в автоматизированную систему таможенных органов. После регистрации Уведомления получить регистрационный номер;

    3) Указать полученный регистрационный номер в договоре о перевозке.

    Для судовых агентов:

    1) Создать пакет документов. Заполнить и сохранить внесенные сведения. Указать все регистрационные номера уведомлений о прибытии товаров/транзите товаров на перевозимые данным судном товары, полученные от лиц, уполномоченных в отношении товаров;

    2) Отправить пакет документов в автоматизированную систему таможенных органов. После регистрации получить регистрационный номер;

    3) Предъявить регистрационный номер таможенному инспектору для предоставления информации по данному судну и товарам.

     

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