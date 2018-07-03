Бункеровка – через онлайн-приложение

Администрация порта Роттердам в сотрудничестве с работающими в порту участниками бункерного рынка запускает пилотную версию приложения, предназначенного для подачи заявок на бункеровку.

Со временем, рассчитывают в порту, онлайн-формат должен заменить существующую практику подачи заявок по радиосвязи.

Ежегодно в Роттердаме выполняется порядка 20 тыс. бункерных операций – соответственно, подается 20 тыс. уведомлений. Подробная информация по каждой операции заносится в различные системы вручную.

Подача уведомлений онлайн позволит в значительной степени автоматизировать этот процесс, что, в свою очередь, повысит эффективность информационного взаимодействия и сократит риск ошибок.

Приложение будет залинковано с порталом «единого окна» Таможенной службы Нидерландов, что означает, что все задействованные в бункерной операции должны будут подавать уведомление только один раз, а не два.

Помимо Администрации порта, в тестировании приложения участвуют VT Group, Unibarge, Titan LNG, FTS Hoftrans и Transnational Blenders – и Администрация пора приглашает другие поставщиков бункера присоединяться.

Роттердам входит в топ-3 крупнейших бункерных портов. Ежегодные объемы бункеровки в Роттердаме составляют порядка 10 млн куб. м различных видов судового топлива, отмечают в Администрации порта.