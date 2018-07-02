Schenker и MAN обкатывают автоколонну

Логистический оператор DB Schenker совместно с компанией MAN Truck & Bus и Университетом прикладных наук им. Фрезениуса перешел к эксплуатационным испытаниям двух подключенных к сети грузовиков с автоматизированным управлением. Колонна из магистральных автопоездов отправилась от филиала Schenker в Нойфарне под Мюнхеном в Нюрнберг по экспериментальному участку автострады. Федеральное правительство выделило почти 2 млн евро на финансирование этого пилотного проекта.

Как сообщили SeaNews в «MAN Трак энд Бас Россия», ежедневные испытания колонны магистральных автопоездов, подключенных к сети, стартовали 25 июня на экспериментальном участке трассы длиной 145 км. До начала августа транспортные средства будут работать без нагрузки. После этого колонны, которые объединены электронной «сцепкой», посредством которой осуществляется связь между автомобилями, будут появляться на дороге ежедневно, совершая до трех обыкновенных логистических поездок с неполной загрузкой, например, с деталями машин.

«Это первый случай использования магистральных автопоездов в колонне в Германии, и он установит новые стандарты на логистическом рынке, от которых в первую очередь выиграют наши клиенты, — отметил член правления DB по грузовому транспорту и логистике Александр Долл. — Этот проект DB Schenker показывает, что развитие инновационных технологий через партнерство будет иметь первостепенное значение для компаний всего мира».

Используя эту технологию, DB Schenker расширяет свою модель цифрового бизнеса. «Сегодня DB вновь выводит на дороги новую технологию. Проект пилотируемой колонны повышает значимость наших исследований и открытий в сфере автоматизированного управления через подключение к сети», — отмечает член правления DB по цифровизации и технологиям Сабина Йешке.

В ходе практических испытаний инновационные технологии для логистики оптимизируются с точки зрения, например, системы безопасности, расхода топлива и более продуманного использования пространства на магистралях. Партнеры по проекту также надеются добиться общественного признания самого факта вождения с использованием подключенных к сети технологий, а также соответствующих изменений в транспортной политике и инфраструктуре.