Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Schenker и MAN обкатывают автоколонну

    02.07.2018

    • Логистический оператор DB Schenker совместно с компанией MAN Truck & Bus и Университетом прикладных наук им. Фрезениуса перешел к эксплуатационным испытаниям двух подключенных к сети грузовиков с автоматизированным управлением. Колонна из магистральных автопоездов отправилась от филиала Schenker в Нойфарне под Мюнхеном в Нюрнберг по экспериментальному участку автострады. Федеральное правительство выделило почти 2 млн евро на финансирование этого пилотного проекта.

    Как сообщили SeaNews в «MAN Трак энд Бас Россия», ежедневные испытания колонны магистральных автопоездов, подключенных к сети, стартовали 25 июня на экспериментальном участке трассы длиной 145 км. До начала августа транспортные средства будут работать без нагрузки. После этого колонны, которые объединены электронной «сцепкой», посредством которой осуществляется связь между автомобилями, будут появляться на дороге ежедневно, совершая до трех обыкновенных логистических поездок с неполной загрузкой, например, с деталями машин.

    «Это первый случай использования магистральных автопоездов в колонне в Германии, и он установит новые стандарты на логистическом рынке, от которых в первую очередь выиграют наши клиенты, — отметил член правления DB по грузовому транспорту и логистике Александр Долл. — Этот проект DB Schenker показывает, что развитие инновационных технологий через партнерство будет иметь первостепенное значение для компаний всего мира».

    Используя эту технологию, DB Schenker расширяет свою модель цифрового бизнеса. «Сегодня DB вновь выводит на дороги новую технологию. Проект пилотируемой колонны повышает значимость наших исследований и открытий в сфере автоматизированного управления через подключение к сети», — отмечает член правления DB по цифровизации и технологиям Сабина Йешке.

    В ходе практических испытаний инновационные технологии для логистики оптимизируются с точки зрения, например, системы безопасности, расхода топлива и более продуманного использования пространства на магистралях. Партнеры по проекту также надеются добиться общественного признания самого факта вождения с использованием подключенных к сети технологий, а также соответствующих изменений в транспортной политике и инфраструктуре.

    32
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    TeekayWartsilaКонцепцияПроектТехнологии 10.01.2018 Новая концепция челночных танкеров
    От Wärtsilä и Teekay
    0
    Санкт-ПетербургТехнологии 14.05.2018 Первый в России катамаран
    На солнечных батареях
    0
    ОборудованиеРостерминалугольТехнологии 12.02.2018 Собственная разработка инженеров Ростерминалугля
    Поможет избежать столкновений спецтехники
    0
    АнтверпенКонтейнеризацияКонтейнерные перевозкиТехнологии 14.06.2018 Хаб для пластика в Антверпене
    13 июня в порту Антверпен состоялось официальное открытие хаба для перевалки пластика. По информации Администрации порта, оператором выступает […]
    0
    ГолландияЕврокомиссияКонтейнеровозыТехнологии 25.01.2018 Электрические баржи-контейнеровозы
    Построят в Голландии
    0
    АвтоперевозкиАвтопромКамАЗТехнологии 24.04.2018 Беспилотные перевозки на КАМАЗе
    Пока по заводу
    0
    Hyundai Heavy Industries Технологии 05.03.2018 Роботы будут строить суда
    На Hyundai Heavy Industries
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиТехнологииФармацевтика 16.05.2018 Контейнеры в воздухе
    Для фармацевтической продукции
    0
    Aker ArcticСудостроениеТехнологии 19.06.2018 Aker Arctic испытал автономное судно
    Aker Arctic провел испытания модели автономного судна в своей ледовой лаборатории в Хельсинки. По информации компании, модель с […]
    0
    КитайТехнологии 12.02.2018 Испытательный полигон для автономных судов
    Строят в Китае
    0
    ИнвестицииНаходкинский морской торговый портТехнологииЭкология 15.05.2018 200 млн на экологию
    Потратит Находкинский МТП
    0
    ЗерноРоссияТехнологииТурция 24.01.2018 Первый фрахт судна за криптовалюту
    В декабре прошлого года состоялась первая сделка по фрахтованию судна, оплаченная криптовалютой, сообщает Bloomberg Technology. Биткоинами была оплачена […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    02.07.2018 Грузы РЖД
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25
    29.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 25
    29.06.2018 Нулевые пошлины продлят
    28.06.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    28.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26, 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2018
    28.06.2018 Новый генеральный в ТрансКонтейнере
    27.06.2018 Новые правила перевозки контейнеров по жд
    27.06.2018 Линии снимают рейс
    26.06.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.06.2018 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД