COSCO разрешили купить OOCL

30 июня, за один день до крайнего срока, COSCO Shipping получила все разрешения, необходимые для слияния с Orient Overseas International Limited (OOCL). Стоимость сделки оценивается в 6,3 млрд долларов.

Согласование от Китайского антимонопольного бюро было получено в пятницу. «Соответственно все предварительные условия были выполнены», – сообщает SeaTrade Maritime News со ссылкой на COSCO Shipping.

Отмечается, что слияние COSCO Shipping и OOCL является крупнейшей сделкой по консолидации в секторе контейнерных перевозок за последнее время: до этого в апреле завершилось объединение контейнерного бизнеса NYK, Mitsui OSK Lines (MOL) и K Line в Ocean Network Express (ONE).