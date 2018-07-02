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    • COSCO разрешили купить OOCL

    02.07.2018

    • 30 июня, за один день до крайнего срока, COSCO Shipping получила все разрешения, необходимые для слияния с Orient Overseas International Limited (OOCL). Стоимость сделки оценивается в 6,3 млрд долларов.

    Согласование от Китайского антимонопольного бюро было получено в пятницу. «Соответственно все предварительные условия были выполнены», – сообщает SeaTrade Maritime News со ссылкой на COSCO Shipping.

    Отмечается, что слияние COSCO Shipping и OOCL является крупнейшей сделкой по консолидации в секторе контейнерных перевозок за последнее время: до этого в апреле завершилось объединение контейнерного бизнеса NYK, Mitsui OSK Lines (MOL) и K Line в Ocean Network Express (ONE).

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