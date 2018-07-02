Совет директоров НМТП без изменений

Общее годовое собрание акционеров ПАО «Новороссийский морской торговый порт», прошедшее в Новороссийске 29 июля, одобрило и избрало совет директоров Общества в следующем составе:

Сергей Андронов,

Максим Гришанин,

Сергей Киреев,

Дмитрий Пристансков,

Александр Тихонов,

Рашид Шарипов.

Таким образом, состав Совета директоров остался тем же, что был избран в апреле этого года – пятеро директоров представляют «Транснефть-сервис» и двое – государство.

Как и рекомендовал Совет директоров, прибыль, полученную в 2017 году в размере 30 469 767 235 рублей 52 копейки решено не распределять и дивиденды не объявлять в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении ПАО «НМТП».

Аудитором на 2018 год утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».