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    • Совет директоров НМТП без изменений

    02.07.2018

    • Общее годовое собрание акционеров ПАО «Новороссийский морской торговый порт», прошедшее в Новороссийске 29 июля, одобрило и избрало совет директоров Общества в следующем составе:

    • Сергей Андронов,
    • Максим Гришанин,
    • Сергей Киреев,
    • Дмитрий Пристансков,
    • Александр Тихонов,
    • Рашид Шарипов.

    Таким образом, состав Совета директоров остался тем же, что был избран в апреле этого года  – пятеро директоров представляют «Транснефть-сервис» и двое – государство.

    Как и рекомендовал Совет директоров, прибыль, полученную в 2017 году в размере 30 469 767 235 рублей 52 копейки решено не распределять и дивиденды не объявлять в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении ПАО «НМТП». 

    Аудитором на 2018 год утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

     

     

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